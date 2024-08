Redação GPS Piloto brasileiro Lucas Moraes conquista o tricampeonato no Rally dos Sertões

No último estágio do 32º Rally dos Sertões, realizado neste sábado (31), no Distrito Federal , Lucas Moraes, piloto titular da Seleção Brasileira, conquistou o tricampeonato ao lado do navegador Kaique Bentivoglio, com o Toyota GR DKR Hilux #323. Essa vitória na última etapa da competição consolidou a impressionante campanha da dupla, que já havia vencido cinco especiais ao longo dos Sertões e manteve a liderança em todas as etapas.

Com a maior competição do esporte na América Latina, o piloto vem sendo um grande destaque em território nacional e internacional, já que atualmente está no Top-3 na classificação geral mundial, após seus resultados surpreendentes nas últimas etapas. “Era um desejo nosso, treinamos muito para que esse tricampeonato chegasse e veio! Quero agradecer a toda a minha equipe e família pelo apoio e carinho, foram dias intensos e de muita disciplina, mas conseguimos, estou muito feliz”, completa o atleta.

O atleta foi campeão da competição na Categoria Protótipo T1 em 2018, e Bicampeão dos Sertões em 2019 e 2022, sendo o mais jovem a conquistar este feito. Na última etapa da 32ª edição do Rally dos Sertões , Lucas Moraes começou com uma vantagem confortável na classificação geral, liderando com 2min27s72 à frente dos concorrentes mais próximos. Para consolidar a conquista do tricampeonato, Lucas e o navegador Kaíque Bentivoglio adotaram uma estratégia cuidadosa. A abordagem foi manter um ritmo sólido e seguro, garantindo que não houvesse erros que pudessem comprometer a vantagem. Ao focar na consistência e na precisão, a dupla conseguiu finalizar a etapa sem riscos desnecessários, assegurando a vitória na competição e selando a conquista do título.

Sendo uma das modalidades mais emocionantes e desafiadoras do automobilismo, exige muita habilidade, coragem e uma preparação meticulosa, a competição passou pelo Distrito Federal, Goiás, Bahia e Minas Gerais, Lucas e sua equipe passaram por todo tipo de estrada, com areias, pedras, veredas e vegetação. Mas com muita técnica e trabalho em conjunto, conquistaram o público e o troféu.

Reconhecido como o maior talento da nova geração, Lucas acumulou resultados de expressão nas últimas temporadas. Em 2023, Lucas chamou atenção internacional na sua estreia no Dakar, por conquistar o pódio inédito para o Brasil, ficando em 3º lugar da competição e como o melhor “Rookie” da história, além de ganhar pela segunda vez o Capacete de Ouro, o Oscar do automobilismo, na 27º edição da maior premiação do automobilismo nacional.

The post Piloto brasileiro Lucas Moraes conquista o tricampeonato no Rally dos Sertões first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .