Nord Nails e HitHaus promovem aulão exclusivo de bike para vinte alunos

Quando duas marcas compartilham do mesmo ideal, o resultado sempre conquista a clientela. Esse foi o caso da Nord Nails e da HitHaus , ambas conhecidas por promoverem um estilo de vida saudável , que se uniram na última semana em um aulão exclusivo das vinte alunas e clientes das duas empresas.

O aulão durou cinquenta minutos e contou com a participação de dois professores da HitHaus. Ao final, as convidadas participaram de um sorteio de serviços de manicure e foram presenteadas com sacolas personalizadas com garrafinha de água, além de um mimo da marca brasiliense SS Beachwear.

“Eu já frequento a HitHaus há um tempo. É uma academia nova com um conceito muito legal de aulas em grupo”, comentou Elina Porto, sócia da Nord Nails.

Confira os cliques do aulão:

