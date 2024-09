Caio Barbieri Matheus

Queridinha em Brasília, a dupla sertaneja Matheus & Kaua n subiu ao palco do Na Praia Festival , na noite deste sábado (31), para uma apresentação que reuniu mais de 12 mil pessoas no complexo de entretenimento. Além de cantar sucessos que marcaram o início da carreira, a dupla também aproveitou para falar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental no meio artístico.

Em entrevista ao GPS|Brasília , Matheus destacou os desafios que os artistas enfrentam devido à intensa rotina de shows e viagens, e como isso pode impactar a saúde mental.

“Eu acho que a música tem que ser trabalhada de uma forma que você pega os 360 graus, assim, de tudo. As pessoas, às vezes, não imaginam que a gente vive no dia a dia, da correria. Na correria de viagens, principalmente, é bem complicado,” comentou o cantor.

O artista mencionou o caso do colega Zé Neto, da dupla com Cristiano, que recentemente anunciou uma pausa na carreira para cuidar de uma depressão. Para Matheus, essa decisão é um exemplo de como reconhecer o momento certo de parar pode ser crucial.

“O Zé Neto é um grande irmão. Ele percebeu a hora certa de dar um tempo e eu tenho certeza que vai voltar muito mais forte. Mas acho que isso aí pode acontecer com qualquer um. Até hoje a gente está tranquilo ainda, mas se precisar, com certeza, a gente também vai seguir por esse caminho, de dar um tempo e depois volta. Mas a gente não vai precisar, não,” afirmou.

A apresentação no Na Praia Festival também trouxe novidades para os fãs. Matheus & Kauan explicaram que o show foi especial, com uma seleção de músicas que normalmente não estão no repertório dos shows tradicionais.

“Hoje são mais três horas de show. Então, já é um show diferente, porque a gente canta músicas que a gente não canta no show normal. A gente canta músicas que a gente fez no nosso primeiro DVD,” emendou Kauan.

