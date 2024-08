Redação GPS Marrocos terá maior estádio de futebol do mundo

O maior estádio de futebol do mundo , o Grand Stade Hassan II, será construído no Marrocos. Localizado em Casablanca e projetado pelos escritórios Oualalou + Choi, de Paris, em parceria com Populous, o local terá capacidade de 115 mil lugares e pode ser escolhido para sediar a partida final da Copa do Mundo de 2030, em que será co-anfitrião ao lado de Espanha e Portugal.

Pensado para ser um símbolo de inovação arquitetônica e cultural para o país, o Hassan II será uma homenagem à cultura marroquina, inspirado nas tradicionais festividades conhecidas como moussem.

A construção foi pensada para proporcionar uma experiência única aos espectadores. Um telhado em forma de tenda, feito com uma malha especial de alumínio, se eleva para proteger as arquibancadas do sol no projeto do estádio. Ele será sustentado por um anel de 32 arquibancadas, criando um impacto visual icônico e ao mesmo tempo funcional.

Nas duas extremidades do campo, três arquibancadas íngremes e compactadas garantem conforto para cerca de 29.500 pessoas. Já as laterais serão dedicadas a áreas vips, que receberão 12 mil convidados, incluindo VIPs, VVIPs, camarotes privados e um espaço exclusivo para a realeza marroquina.

A entrada do estádio contará com jardins suspensos na decoração, a 28 metros do solo, dando a sensação de imponência e acolhimento. Ao todo, a construção do Grand Stade Hassan II custará cerca de R$ 7 bilhões (US$ 1,3 bilhão).

