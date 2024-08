Fernanda Moura GPS|Foundation inaugura parque acessível em homenagem à Maria Josina de Abreu Cunha Campos

Em homenagem à benemérita Maria Josina de Abreu Cunha Campos e para celebrar os sessenta anos do Centro de Ensino Especial Nº 2 de Brasília, a GPS|Foundation , ao lado da sociedade civil e do setor produtivo, inaugurou o parque inclusivo voltado aos estudantes com diagnósticos de deficiência intelectual, deficiência múltipla e transtorno do espectro autista, na 612 Sul.

A construção do parque teve início há três anos, a partir de uma iniciativa da GPS|Foundation e de diversos parceiros, especialmente da deputada distrital Paula Belmonte, que ofereceu parte do recurso via emenda parlamentar, e da secretária Hélvia Paranaguá.

Além de empresários e amigos, a presidente e o vice-presidente da GPS|Foundation, Vivianne Leão Piquet e Eduardo Lira, bem como os diretores, Paula Santana e Rafael Badra, e os conselheiros, também foram responsáveis pela arrecadação do valor total, destinado ao parque que atenderá cerca de quinhentos alunos PcD.

O local foi batizado em homenagem à Maria Josina de Abreu Cunha Campos, mãe de Fabiano Cunha Campos, presidente do conselho da GPS|Foundation, que sempre foi uma filantropa assídua em Brasília.

O artista urbano Toys também fez parte do projeto e coloriu com a sua arte os cinco brinquedos dispostos no espaço.

A cerimônia de inauguração contou com declarações de Marli Silva, diretora do CEE 02; Vivianne Leão Piquet, presidente da GPS|Foundation; Fabiano Cunha Campos, empresário apoiador, conselheiro e voluntário da GPS|Foundation; Fernando Rodrigues Ferreira Leite, diretor da Novacap; Hélvia Paranaguá , secretária de educação; Paula Belmonte, deputada distrital, e dona Lu Alckmin, segunda-dama do País.

Veja a lista completa dos parceiros e colaboradores do projeto:

Mayara Noronha Rocha – Governo do Distrito Federal; Paula Belmonte – Deputada Distrital; Fernando Rodrigues Ferreira Leite – Diretor Novacap; Hélvia Paranaguá – Secretária de Educação; Vivianne Leão Piquet – Presidente da GPS|Foundation; Marli Silva – Diretora da CEE 02; Tiago Lima – Farol Log; Fabiano Cunha Campos – Conselheiro e Voluntário GPS|Foundation; Lucas Scapini – CEO Grupo Scapini; Guilherme Rodrigues – Arquiteto Voluntário; Toys Daniel – Artista; Adriana Almeida – Coordenadora Pedagógica; Professores, alunos e pais do CEE 02; Colaboradores e Embaixadores da GPS|Foundation.

Confira os registros do evento de inauguração:

Rafael Badra, Paula Santana, Lu Alckmin, Ana Luísa Cunha Campos, Fabiano Cunha Campos e Vivianne Leão Piquet Hélvia Paranaguá, Fabiano Cunha Campos, Paula Belmonte e Vivianne Leão Piquet Rafael Badra, Maria da Graça Miziara, Tati Lacerta, Silvia Badra e Marina Slavieiro Marina Slavieiro, Fabiano Cunha Campos, Silvia Badra, Vivianne Leão Piquet e Paula Santana Lu Alckmin, Catarina Sarmento e Paula Santana Ana Luísa Cunha Campos, Lu Alckmin, Paula Belmonte e Vivianne Leão Piquet Fabiano, Luciana Cunha Campos e Toys Sandra Brito, Hélvia Paranaguá e Paula Belmonte Silvia Badra, Ana Lima, Paula Santana, Pedro Barbosa, Marina Slavieiro, Vivianne Leão Piquet e Luciana Cunha Campos Pedro Peralta e Fabiano Cunha Campos Liliana Cunha Campos, Ana Maria Cunha Campos,Lu Alckmin, Ana Luísa Cunha Campos e Fabiano Cunha Campos Família Cunha Campos Beto e Paula Belmonte Vivianne Leão Piquet Toys Pedro Barbosa Paula Belmonte Lu Alckmin Fabiano Cunha Campos Paula Santana Trio tocando Asa Branca Hélvia Paranaguá Hélvia Paranaguá

