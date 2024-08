Pedro Reis Giro Gastronômico GPS|Brasília: Dia do Bacon e novidades refrescantes pela cidade

Brasília está cheia de novidades gastronômicas que estão conquistando os paladares dos moradores e visitantes. Desde opções para celebrar o Dia do Bacon (31) até pratos leves e refrescantes para enfrentar o clima seco da cidade, há algo para todos os gostos. Confira as melhores dicas de restaurantes e pratos para aproveitar o melhor da culinária local.

Geléia Burger

O Geléia Burger é um dos favoritos quando o assunto é hambúrguer. Com sanduíches que carregam a essência de Brasília, a casa oferece várias opções para os amantes de bacon. Destaque para o “Cheese Bacon” (R$49), com blend de fraldinha e costela, queijo prato, maionese caseira no pão brioche, e bacon crispy. Outra pedida imperdível é o “Monumental Burger” (R$49), também com bacon crispy, queijos cheddar, cebola roxa grelhada e tomate fresco.

Serviço:

Horários e endereços: disponíveis nas redes sociais

Instagram: @geleiahamburgueria

O Concorrente

Para quem busca um hambúrguer suculento com um toque especial, O Concorrente, localizado na Asa Norte, é uma excelente escolha. O carro-chefe é “O Concorrente” (R$39), com blend angus, queijo cheddar cremoso, cebola caramelizada e bacon crocante no pão australiano. Já o “O Soberano” (R$43) é para quem tem grande apetite, com blend angus, queijos prato e cheddar, cebola empanada e bacon no pão brioche.

Serviço:

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: domingo a terça, das 11h45 às 23h30; quarta e quinta, das 11h45 às 2h; sexta e sábado, das 11h45 às 4h.

Siga: @oconcorrente

Seu Prensado

Para quem prefere um lanche no conforto de casa, o Seu Prensado oferece um delivery imbatível. O destaque para o Dia do Bacon é o “Seu de Bacon A Vida” (R$32,99), com pão prime tostado, dois hambúrgueres suculentos, cheddar cremoso, molho tasty e bacon marcante.

Serviço:

Endereço: Edifício Ônix – Avenida das Castanheiras 13 (Águas Claras) – Subsolo

Horário de funcionamento: terça a domingo, das 17h às 23h

Instagram: @seuprensado

Don Romano

Fugindo do fast-food, o Don Romano é uma excelente escolha para quem quer celebrar com massas caseiras. O Cappelletti Clássico (R$64), com recheio de frango e bacon, e o Gnocchi alla Boscaiola (R$71), servido com molho de cogumelos e bacon, são pratos que encantam os clientes.

Serviço:

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61)3248-0078 (Lago Sul); (61)3546-1871 (Asa Norte); (61)3435-4030 (Águas Claras)

Cumbuco Saladeria

Em tempos de seca, uma refeição leve é ideal. A Cumbuco Saladeria é um dos melhores lugares para se refrescar com saladas. A salada Gravatá (R$65) é um destaque, com camarões grelhados, mix de alfaces, brócolis, tomate cereja, manga, milho crocante e parmesão, finalizada com molho cumbuco.

Serviço:

Horário de funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Pedidos: pelo iFood

Aloha Ni Hao

O Aloha Ni Hao é uma parada obrigatória para os fãs de poke. O prato Maui (R$38,90), com camarão grelhado, salmão cru, sunomono, manga, cenoura, castanha de caju e nori, tudo isso sobre uma base de arroz gohan, é um dos mais pedidos.

Serviço:

Endereço: Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lote 4, Loja 14 – Plaza Mall e Office, Águas Claras

Horário de funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Telefone/delivery: (61)99971-2306 (WhatsApp)

Horta Cozinha Criativa

Oferecendo um buffet de saladas e entradas, o Horta Cozinha Criativa é uma ótima escolha para uma refeição leve e saudável. As opções de proteínas como tilápia grelhada com molho de manga e limão (R$44,90) complementam o buffet variado.

Serviço:

Endereço: CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30 às 15h30 e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefone: (61)99558-2842

Rústico Premium Grill

Para quem quer aliar uma boa refeição a um passeio na Chapada dos Veadeiros, o Rústico Premium Grill é a pedida certa. Opções como a sobrecoxa desossada com legumes salteados (R$59) ou a Salada Juliana (R$35) são ideais para recarregar as energias.

Serviço:

Endereço: São Jorge 1 Quadra 1 Lote 9 – Vila de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás – GO

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 14h às 23h; sábado, das 13h às 23h; domingo, das 12h às 22h

Mais informações e reservas: WhatsApp (62)99650-6476

Gurumê Brasília

Em destaque na cena gastronômica, o Gurumê ParkShopping foi indicado ao Prêmio Encontro Gastrô de Brasília como restaurante revelação. Com sua culinária oriental contemporânea e carta de drinks diferenciada, o restaurante tem se tornado um dos favoritos em Brasília.

Serviço:

Onde: ParkShopping Brasília-Setor de Áreas Isoladas (SAI/SO) Área 6580-Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA Sul) Brasília – DF

Horário de funcionamento: domingo a quinta, das 12h às 22h; sexta e sábado, das 12h às 23h

Delivery: no site ou pelo App Gurumê, domingo a quinta, das 11h20 às 22h; sexta e sábado, das 11h20 às 23h

Santé 13 e Santé Lago

Os restaurantes Santé 13 e Santé Lago trazem um menu executivo que transforma a experiência de almoço com entrada, prato principal e sobremesa (R$68). A proposta é proporcionar uma experiência completa e saborosa para quem busca algo além do comum.

Serviço:

Endereços: Santé 13 (413 norte) e Santé Lago (Orla da Ponte JK)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira no Santé 13 e de terça a sexta-feira no Lago, exceto feriados

Siga: @sante13 e @santelago

