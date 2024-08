Redação GPS Festa do Círio de Nazaré: confira a programação desta edição

Há mais de cinco décadas, os devotos de Nossa Senhora de Nazaré do Plano Piloto e do entorno de Brasília se reúnem na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré especialmente para a Festa do Círio de Nazaré, que, em 2024, está marcada para os dias 5, 6, 7 e 8 de setembro.

A edição deste ano será iniciada com um Tríduo em honra a Nossa Senhora de 5 a 7 de setembro, e uma exposição no salão paroquial, mostrando os Mantos usados na Imagem de Nossa Senhora.

A festa terá seu ponto culminante no dia 8, às 16h30, com a celebração da Missa Festiva em Ação de Graças, seguida da Procissão do Círio, onde fiéis caminham com velas nas mãos segurando a corda, que circunda a imagem da Santa, vinda de Portugal e ornada com um Manto.

A partir de 19h do dia 6, a quermesse irá oferecer comidas típicas regionais e shows evangelizadores. Já no dia 8, a quermesse terá início às 12h.

Fique por dentro da programação completa:

Dia 05 de setembro, 19h30:

Missa presidida pelo pároco Roberto Rambo, introdução da imagem de Nossa Senhora, apresentação do Manto, primeiro dia do Tríduo em honra à nossa Senhora e abertura da exposição.

Dia 6 de setembro, 19h30:

Missa: Consagração a Nossa Senhora com a Comunidade Canção Nova, segundo dia do Tríduo, exposição dos mantos, abertura da quermesse e show evangelizador, com tributo à Nossa Senhora com Márcio Todeschini, Maria Costa e Michelle Abrantes.

Dia 7 de setembro:

9h30: procissão náutica;

11h: passeio motociclístico até a Paróquia;

18h30: missa e terceiro dia do Tríduo, exposição dos mantos, quermesse e show evangelizador com Tony Allisson.

Dia 8 de setembro

10h: missa dominical;

12h: quermesse, show de forró católico com Ulissis Lima e apresentação de Carimbó;

15h: ofício de Nossa Senhora e oração do Terço Mariano.

16h30: missa festiva em ação de graças à Nossa Senhora de Nazaré, presidida pelo padre Rambo.

18h: procissão do Círio de Nazaré. Após a procissão, show evangelizador com a banda SIRAC.

Exposição de mantos

Visitação a partir de quinta-feira (5), às 20h30h

Nos dias 8 e 9, das 18h às 23h

Domingo (10), a partir das 10h.

