Anna Salles Confirma o trailer de Sonic 3: O Filme, que estreia no Natal deste ano

Os fãs de Sonic têm um motivo a mais para comemorar. Sonic 3: O Filme acaba de revelar seu primeiro trailer e pôster oficial, trazendo novidades empolgantes para a franquia. O filme, que tem estreia marcada no Brasil para o dia 25 de dezembro de 2024, promete ser a aventura mais emocionante do ouriço azul até agora, com a introdução de um novo e poderoso vilão: Shadow.

No trailer, que já está disponível para ser assistido, vemos Sonic, Knuckles e Tails se unindo novamente para enfrentar uma ameaça inédita. Shadow, um adversário misterioso com habilidades únicas, surge como o grande desafio que a equipe Sonic precisará enfrentar. A trama indica que, para deter essa nova força, Sonic e seus amigos terão que formar alianças improváveis para proteger o planeta.

O elenco de voz, que já é familiar aos fãs, retorna com Ben Schwartz como Sonic, Idris Elba como Knuckles, e Colleen O’Shaughnessey como Tails. Jim Carrey também volta ao papel do icônico Dr. Robotnik, e James Marsden retorna como Tom Wachowski. A grande novidade é a introdução de Keanu Reeves como a voz de Shadow, adicionando um novo nível de expectativa para o filme.

Dirigido por Jeff Fowler, que também esteve à frente dos dois primeiros filmes da franquia, Sonic 3: O Filme é uma produção conjunta da Paramount Pictures , Original Film, e Sega Sammy Group. O roteiro foi escrito por Pat Casey, Josh Miller e John Whittington, prometendo trazer uma narrativa envolvente e cheia de ação, que deve agradar tanto aos fãs antigos quanto a uma nova geração de espectadores.

Com a estreia marcada para o dia 25 de dezembro, o filme deve ser uma das grandes atrações do fim de ano nos cinemas. Além disso, a produção também estará disponível com opções de acessibilidade, garantindo que todos os públicos possam aproveitar essa nova aventura do ouriço mais rápido do mundo. Essa nova fase da franquia Sonic promete não só reviver a nostalgia dos jogos, mas também expandir o universo do personagem em uma trama cheia de emoção e adrenalina.

The post Confirma o trailer de Sonic 3: O Filme, que estreia no Natal deste ano first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .