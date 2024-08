Henrique Neri Teto de santuário desaba e deixa dois mortos em Recife

No início da tarde desta sexta-feira (30), em Recife (PE), parte do teto de um santuário desabou no Morro da Conceição. De acordo com o governo de Pernambuco , duas pessoas faleceram e pelo menos 17 ficaram feridas. As informações são da CNN .

A fatalidade ocorreu por volta das 14h no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição. Na hora em que o teto desabou, estava acontecendo uma entrega de cestas básicas para pessoas menos afortunadas, organizada pela diocese.

Em nota, a governadora do estado se pronunciou: “Acabo de saber do desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos”, disse a governadora Raquel Lyra (PSDB).

A vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania), informou que das 17 pessoas que foram atendidas, duas foram para o Hospital da Restauração e as demais para unidades de pronto atendimento (UPAs).

“Acredita-se que não há mais vítimas no local”, afirmou o coronel Francisco de Assis Cantarelli Alves, comandante do Corpo de Bombeiros de Pernambuco.

The post Teto de santuário desaba e deixa dois mortos em Recife first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .