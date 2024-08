Fernanda Moura Sarah Jessica Parker resgata look usado há mais de vinte anos

Falar que Carrie Bradshaw é um ícone fashion é praticamente uma redundância, afinal, a personagem vivida por Sarah Jessica Parker marcou gerações com seus looks excêntricos que são relembrados e até imitados até os dias atuais.

Por falar em reviver peças usadas por Carrie, a atriz apareceu no spin-off And Just Like That com uma blusa Chanel estampada que apareceu pela primeira vez há vinte anos em Sex and the City .

Na primeira versão da série, a personagem usa a peça acompanhada de uma bandana na cabeça e uma calça tie-dye.

