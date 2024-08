Henrique Neri Ricardo Mendonça ganha ouro nos 100 metros

O velocista Ricardo Mendonça ganhou o ouro nos 100 metros da classe T37 (paralisados cerebrais), nesta sexta-feira (30) no segundo dia dos Jogos Paralímpicos de Paris. Ricardo finalizou a prova com o tempo de 11s07. As informações são do Comitê Brasileiro Paralímpico .

“Eu fiz o que tinha que fazer. Saí tendo que correr o mais rápido possível, como meu treinador pede. Na final, não tem corrida bonita, tem corrida rápida. E essa foi rápida o suficiente para trazer o ouro. Melhorei meu tempo, eu queria isso. Não foi tão mais rápido que na semi, mas consegui abaixar e estou muito satisfeito. Ainda não é o fim. Ainda tem os 200m, minha prova favorita. Dos 100m, foi sensacional, não poderia esperar mais”, celebrou Ricardo Mendonça.

O outro representante do Brasil, Christian Gabriel, chegou em quarto lugar com 11s45. Anteriormente, ele havia conquistado a prata nos 100m e 200m nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, e a prata nos 200m e bronze nos 100m no Mundial Paris 2023. Além deles, Edson Pinheiro terminou em quinto lugar, com 11s47.

The post Ricardo Mendonça ganha ouro nos 100 metros first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .