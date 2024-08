Caio Barbieri Reforma da Martins Pena tem 70% das obras concluídas, revela vistoria do MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ( MPDFT ) realizou, nesta sexta-feira (30), uma vistoria nas obras de revitalização parcial do Teatro Nacional de Brasília.

Segundo a Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC), cerca de 70% dos trabalhos já foram concluídos, incluindo as coxias, a pintura do palco da Sala Martins Pena, e as instalações de ar-condicionado e hidráulicas.

Procurador distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo destacou a importância da próxima etapa. “Em setembro, a Fundação Athos Bulcão (FundAthos) dará início à restauração dos painéis da Sala Martins Pena e do foyer. É um desafio que, com a colaboração da Novacap, do Iphan, da Secretaria de Cultura e da construtora responsável, permitirá que essa obra seja entregue à população do DF entre novembro e dezembro deste ano”, disse.

O MPDFT tem monitorado o progresso das obras desde o início. Em julho, a PDDC promoveu uma reunião com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Novacap e a construtora para assegurar a entrega da primeira fase, que inclui a Sala Martins Pena.

Sabo enfatizou o comprometimento do Iphan em preservar a originalidade do projeto, garantindo que cada detalhe seja fiel à qualidade esperada para o público.

The post Reforma da Martins Pena tem 70% das obras concluídas, revela vistoria do MPDFT first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .