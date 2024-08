Redação GPS Piselli Brasília recebe nova Confraria JK para celebrar os 20 anos da marca

A nova edição da Confraria JK no Piselli Brasília comemorou, desta vez, os 20 anos da marca de restaurantes italianos, fundada por Juscelino Pereira, com a presença de ninguém menos que o renomado produtor de vinhos Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giustiniani, da região de Piemonte, na Itália. Ele é proprietário do Castello di Gabiano, que produz rótulos exclusivos para o Piselli.

Para celebrar as duas décadas da rede de restaurantes, na quarta-feira (28), houve uma degustação de vinhos harmonizada com um menu típico piemontês em seis etapas.

Renata Pereira, Valéria Valentim e Joy Oliveira Renata Pereira, Valéria Valentim e Joy Oliveira Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani e Juscelino Pereira Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani e Joy Oliveira Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Juscelino Pereira, Renata Pereira, Joy Oliveira e Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Juscelino Pereira e Renata Pereira Juscelino Pereira e Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Juscelino Pereira Juscelino Pereira Juscelino Pereira Joy Oliveira CAPA Juscelino Pereira, Renata Pereira, Joy Oliveira e Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Wellington Marques, Joy Oliveira e Tiago Correia Wellington Marques e Tiago Correia Valéria Valentim e Renata Pereira Thiago Alberti e Francine Santos Rodrigo Yungh e Raianni Garcia Raianni Garcia e Rodrigo Yungh Piselli (3) Piselli (1) Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani (3) Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Juscelino Pereira, Renata Pereira e Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Juscelino Pereira e Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Juscelino Pereira e Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Juscelino Pereira e Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Juscelino Pereira Juscelino Pereira Juscelino Pereira Joy Oliveira, Paulo Lopes e Sandra Rodrigues Joy Oliveira Joy Oliveira Guenola Patrícia e Keller Alves Gabriela França, Fernanda Bellaniza, Brunna Galbraith e Fernando França Estella Nogueira, Joy Oliveira e Marcos Ritter Estella Nogueira e Marcos Ritter Estela Oton e Priscila Castro Dilson de Paula e Juscelino Pereira Daniela ladeira e Leonardo Ladeira Cris Jardim e Moema Caiado Celso Jabour e Marco Aurélio de Moura Brunna Galbraith, Gabriela França, Fernanda Bellaniza e Fernando França Brunna Galbraith e Gabriela França Paulo Lopes e Sandra Rodrigues Moema Caiado e Edval Caiado Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giutiniani Edval Caiado, Moema Caiado, Joy Oliveira e Cris Jardim Dilson de Paula e Dilma de Paula

“Celebrar os 20 anos do Piselli ao lado de um ícone como o Marquês Giacomo Cattaneo Adorno Giustiniani é uma honra. Esta edição da Confraria JK é um tributo à nossa história e ao legado da culinária Piemontesa, que deu origem e inspirou Juscelino na criação do cardápio da primeira unidade do Piselli, que fica no Jardins, em SP. O nosso propósito é proporcionar aos nossos clientes uma experiência única, onde tradição e exclusividade se encontram.”, comenta Joyce Oliveira, diretora do Piselli Brasília.

O menu do restaurante contou com Canapé Vitello Tonnato, Carpaccio Di Pesce, Carne Crudda, Agnolotti Del Plin Di Maiale, Piselli Selezione Rubino Di Cartavena, Brasato Di Guancia Con Polenta e Formaggi Della Casa, que foram harmonizados com vinho. Para encerrar a noite, Bonet, o clássico pudim Piemontese de amaretto, cacau e café.

Piselli Brasília

Shopping Iguatemi piso térreo, Lago Norte, DF

@pisellibrasilia

