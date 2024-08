Henrique Neri Paralimpíadas 2024: Confira a agenda brasileira para este sábado (31)

O Brasil chega no terceiro dia de competições dos Jogos Paralímpicos de Paris em terceiro lugar na classificação, com 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 6 de bronze, atrás apenas da China e da Grã-Bretanha, respectivamente. Sete atletas do atlestismo tem chance de medalha neste sábado (31).

Além disso, mais quatro atletas do atletismo e seis da natação disputarão fases eliminatórias. Duas medalhas já estão garantidas no tênis de mesa, com duas duplas, em semifinais. A modalidade não tem disputa de terceiro lugar e, se avançarem disputam ouro no mesmo dia.

Confira, a seguir, o horário de início das competições:

-Atletismo: 05h00, 7h25 e de 14h às 16h49.

-Natação (eliminatórias): 4h30 às 4h46, 6h38 e finais 12h30.

-Badminton (fase de grupos): não antes das 5h30.

-Bocha (fase de grupos): 6h40, 7h50, 9h00 (duas partidas), 12h e 13h25.

-Ciclismo (eliminatórias): 5h, 6h58 e finais 8h35.

-Goalball (fase de grupos): 9h45 (Brasil X China feminino) e 12h30 (Brasil X Irã masculino).

-Remo: 4h30, 6h10 e 6h50.

-Tênis de mesa: 6h e 8h.

-Tiro com arco: 4h34 e 10h47.

-Taekwondo: 5 h20, 8h16 e finais ao 12h (meio dia).

-Tênis em cadeira de rodas: a partir das 7h, a partir das 8h (duas partidas).

-Vôlei sentado feminino: 15h (Brasil X Canadá).

*Com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro

The post Paralimpíadas 2024: Confira a agenda brasileira para este sábado (31) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .