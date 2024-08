Pedro Reis Novo carro da Xiaomi é tão potente que exige teste de direção para aquisição

A Xiaomi, gigante tecnológica conhecida principalmente por seus smartphones, deu um passo ousado no mercado automobilístico ao confirmar a produção do seu primeiro sedã esportivo, o SU7 Ultra Prototype. O veículo promete revolucionar o setor com um foco inédito em desempenho e segurança, chegando ao ponto de exigir um teste de direção para todos os compradores em potencial.

O SU7 Ultra Prototype vem equipado com três motores elétricos, que juntos produzem uma potência impressionante de até 1.570 cavalos de força. Este novo modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 1,97 segundos e alcançar 200 km/h em 5,96 segundos. Com uma velocidade máxima projetada de 350 km/h, o sedã esportivo promete superar concorrentes como o Porsche Taycan GT e o Tesla Model S Plaid, tanto em desempenho quanto em leveza.

O sistema de frenagem também é de alto nível: o SU7 Ultra é capaz de parar completamente de 100 km/h em apenas 25 metros.

Devido ao alto desempenho e potência do veículo, a Xiaomi decidiu implementar uma medida de segurança única no mercado: um teste de direção obrigatório para todos os interessados em adquirir o SU7 Ultra Prototype. Conforme explicado pelo CEO da Xiaomi, Lei Jun, o processo inclui uma série de testes práticos que funcionarão como um curso para os compradores, garantindo que todos tenham habilidades suficientes para manusear o veículo de alta performance.

Além do SU7 Ultra Prototype, a Xiaomi oferece outras versões do sedã, como o SU7, SU7 Pro e SU7 Max, que variam em potência e autonomia. O modelo básico SU7 conta com um motor elétrico de 295 cv e uma autonomia de 552 km, enquanto o SU7 Max, a versão topo de linha anterior ao Ultra, possui dois motores elétricos que geram 663 cv e uma autonomia de até 800 km com uma única carga.

O SU7 Ultra Prototype será lançado inicialmente como um conceito, com produção em série prevista para o futuro. A Xiaomi já planeja colocar o carro à prova na famosa pista de Nürburgring, na Alemanha, na tentativa de quebrar o recorde de tempo para veículos elétricos, atualmente detido pelo Volkswagen ID.R.

Embora o preço exato do SU7 Ultra Prototype ainda não tenha sido divulgado, espera-se que ele seja consideravelmente mais alto do que o do SU7 Max, que tem preço inicial de US$42.000. As encomendas devem começar no primeiro trimestre de 2025, inicialmente disponíveis apenas na China.

