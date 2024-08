Redação GPS Novidade no Carnaval de 2025: público participará da apresentação dos enredos

A notícia é animadora para os apaixonados pelo Carnaval e pelas escolas de samba. Entre as novidades para a folia de 2025 está a Noite dos Enredos, evento responsável por incluir o público nas apresentações dos enredos do Grupo Especial do Rio de Janeiro.

O evento organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro será nesta sexta-feira (30), a partir das 19h na Cidade do Samba. Lá, estão localizados os barracões das agremiações.

A ideia do evento é contar os enredos como serão abordados nos desfiles de 2025 no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, já que todas as agremiações já definiram os temas.

A programação também conta com uma apresentação do Cacique de Ramos, tradicional bloco da zona da Leopoldina, com a sua roda de samba.

