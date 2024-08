Rafael Badra Nova unidade Sesc Asa Norte será inaugurada em 2 de setembro

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) dá mais um passo no plano de expansão pela capital federal. A instituição está chegando à Asa Norte. A nova unidade será inaugurada na próxima segunda-feira, 2 de setembro. Ela está localizada na 712/912, no mesmo prédio que abriga a sede do Sistema Fecomércio-DF e o Senac-DF.

Como já de costume, a unidade vai oferecer importantes serviços com padrão Sesc-DF de qualidade. Na parte de saúde, por exemplo, serão realizados atendimentos de odontologia, psicologia, psiquiatria, endocrinologia, oftalmologia e nutrição.

No esporte, o Sesc-DF vai desembarcar na Asa Norte com uma das maiores academias da instituição em Brasília. Além da musculação, serão disponibilizadas aulas de pilates solo, ciclismo indoor, ginástica localizada, treinamento funcional e, futuramente, será aberto o clube de corrida.

A unidade ainda vai contar com uma lanchonete e uma área para credenciamento. Com isso, comerciários e o público em geral já poderão sair com a carterinha do Sesc em mãos.

Diferencial na qualidade e no preço



Todos esses serviços, entre outros que serão oferecidos, vão contar, claro, com diferenciais que marcam os atendimentos do Sesc-DF: qualidade e preços acessíveis.

“ Temos um custo-benefício altamente positivo para a comunidade. Equipamentos e profissionais da mais alta qualidade. Além disso, em média, os valores pagos pelos comerciários no Sesc são 90% mais baixos em comparação com outras instituições. Já para a população em geral, esse percentual chega a 70% “, avalia o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo .

O presidente do Sistema Fecomércio-DF , José Aparecido Freire , também celebra a ampliação do Sesc no Distrito Federal.

“ Teremos diversos atendimentos disponíveis não só aos moradores, mas, também, ao público de outras regiões administrativas que trabalha na Asa Norte. Eles vão ganhar em tempo e, consequentemente, em qualidade de vida tendo uma unidade do Sesc-DF ainda mais próxima “, destacou.

Além da Asa Norte, o projeto de ampliação do Sesc-DF também conta com futuras unidades em Planaltina, Núcleo Bandeirante e Brazlândia. Atualmente, já estão em funcionamento na 504 Sul (Estação Sesc Alberto Vilardo), 913 Sul (Mitri Moufarregi), Guará (Milton Carlos), Taguatinga Norte (Valdenir Machado), Taguatinga Sul, Gama e Ceilândia (Bartolomeu Gonçalves).

The post Nova unidade Sesc Asa Norte será inaugurada em 2 de setembro first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .