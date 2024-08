Agência Brasília Maior campeonato de futevôlei do Centro-Oeste é realizado em Brasília até domingo

O Parque Dona Sarah Kubitschek recebe a 11ª edição do Circuito Praia do Cerrado , o maior campeonato de futevôlei do Centro-Oeste . O evento, que conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), segue até este domingo (1º/9), nas quadras de areia localizadas atrás da administração do Parque.

A entrada é gratuita, e os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal Praia do Cerrado no YouTube. O evento também contará com uma praça de alimentação variada, com diversos estandes para os visitantes.

Este ano, o Praia do Cerrado traz novidades com competições em 10 categorias masculinas e femininas. Entre os destaques estão a presença da atleta influenciadora Natália Guitler, da apresentadora Bárbara Coelho e de ex-jogadores de futebol como Zé Luiz, Edílson Capetinha e Alex Dias.

“O Praia do Cerrado não só fortalece o futevôlei como modalidade esportiva, mas também promove a inclusão e o engajamento da comunidade. Apoiamos este evento porque ele é uma oportunidade de integrar esporte e cidadania, além de consolidar Brasília como referência no cenário esportivo nacional”, afirma o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira.

Além das competições tradicionais, o evento inclui uma categoria de exibição para atletas amputados, reforçando o compromisso com a inclusão e diversidade no esporte. Também estão programados um aulão e uma palestra voltados para crianças carentes, ministrados pela campeã mundial Lana Miranda, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento esportivo nas comunidades do entorno do DF.

11ª Edição do Praia do Cerrado

Data: 28 de agosto a 1 de setembro de 2024

Local: Parque da Cidade

*Com informações da SEL-DF

