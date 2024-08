Redação GPS Jantar exclusivo em Brasília marca lançamento Canva para Universidades no País

Reunindo nomes como a embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies, diretores acadêmicos, líderes e autoridades da área da educação , o Canva realizou o lançamento do Canva para Universidades no Brasil , na sede da embaixada da Austrália, em Brasília . A ferramenta promete revolucionar a forma como as instituições de ensino superior no país criam e disseminam o conteúdo e conhecimento.

O evento também contou com a presença do head da empresa australiana, Eleazar Ortiz, que conversou com o GPS|Brasília sobre a novidade, considerada um marco significativo para a educação no País.

“De forma que faz sentido para universidades brasileiras e assim permitindo todos os estudantes para criar conteúdo premium ao usar todas as nossas funcionalidades. Para professores conseguirem se comunicar, se conectar visualmente com os alunos e para administradores gerirem o Canva de uma maneira que seja segura, escalável e que integra seus ambientes. Essa é a primeira oportunidade de divulgar o que Canva para Universidades com lideres das maiores e mais importantes instituições de educação brasileiras aqui no Brasil, é um produto novo que lançamos a menos de um ano e estamos muito animados para compartilhar com eles”, explicou Eleazar Ortiz.

Em um jantar marcado por trocas de conhecimento e celebração de parcerias estratégica, os convidados puderam explorar, em primeira mão, de forma exclusiva, as inovações trazidas ao cenário educacional brasileiro, que prometem também impulsionar a construção de um ambiente acadêmico mais dinâmico.

Sobre a ferramenta

A nova versão especializada da plataforma Canva oferece funcionalidades avançadas, incluindo a integração com sistemas LMS (Learning Management System), essenciais para a gestão acadêmica moderna.

A iniciativa do Canva para Universidades chega no momento certo, oferecendo uma solução inovadora que promete catalisar mudanças positivas no ensino superior brasileiro. Para muitos, a noite representou um vislumbre do futuro, onde tecnologia e educação caminham juntas, promovendo um aprendizado mais inclusivo e eficaz.

Com este lançamento, o Canva para Universidades desenvolve um cenário promissor, onde a criação e disseminação de conhecimento se tornam mais sofisticadas, interativas e acessíveis, alinhadas às demandas do mundo moderno.

Confira mais cliques do evento por Gabriel Solto:

Djennifer Kneip e Joyce Siqueira Reziere Degobi, Maurílio Rezende e Andreson Sousa Leyder Rodrigues, Ivy Serpa e Bernadete Moreira Luiza Cordoba e Luiz César Maria Luiza e Pedro Henrique Luisa Cordoba, Anderson Sousa e Luiz Cesar

