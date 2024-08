Redação GPS Haval H6 PHEV19: o veículo que faltava

Texto: Daniel Cardozo

A gama agora está completa. A linha Haval da GWM estreia uma opção de híbrido plug-in com preço competitivo e oferta generosa de equipamentos. O H6 PHEV19 preenche uma lacuna importante de preço, mas sempre com motorização e acabamentos de qualidade, uma marca da montadora no Brasil. A nova versão está disponível na Jorlan-ev.

A linha Haval no Brasil já conta com o HEV2, um híbrido leve que custa R$ 216 mil e o PHEV34, com bateria de 34 kilowatts (KW) e preço de R$ 281 mil. A versão esportiva é a GT, que é vendida por R$ 319 mil e entrega 393 cavalos.

Por R$ 239 mil, o PHEV19 está posicionado acima da HEV2 e abaixo da PHEV34. O lançamento da GWM tem uma bateria de 19 KW, o que é capaz de rodar uma distância de 115 quilômetros utilizando apenas o motor elétrico. O conjunto mecânico tem 326 cavalos de potência e 54 kgfm de torque, graças ao motor 1.5 turbo de injeção direta de gasolina combinado ao propulsor elétrico.

A combinação desses dois motores traz um desempenho interessante. São necessários 7,6 segundos para atingir os 100 km por hora. No ciclo híbrido, o consumo de combustível ultrapassa os 20 km por litro. Essa versão tem tração dianteira 4×2, o que é mais do que suficiente para a rodagem urbana, já que são poucos os donos que vão precisar enfrentar o off Road .

É possível recarregar a bateria até 100% em três horas em corrente alternada (AC). Para carregadores de corrente contínua DC, o carregamento vai de 30% a 80% em 28 minutos. É um prazo suficiente, por exemplo, para uma parada de almoço.

São quatro modos de condução: eco, normal, sport e neve. O motorista escolhe o ajuste a depender do percurso a ser feito, o que interfere na aceleração e no consumo de gasolina e de bateria. O condutor também escolhe se pelos modos híbrido ou 100% elétrico.

Design contemporâneo

O PHEV19 inaugura uma nova padronagem no interior, a mescla de preto e off-white , com um friso em bronze. No resto da linha Haval, o estofamento escuro é uma tradição. A parte interna do modelo tem comodidades como bancos em couro, acabamento em soft touch , teto solar, central multimídia de 12,3 polegadas (conectividade com Android Auto e Apple Car Play sem fio), carregador de celular por indução de 15 watts e wi-fi 4G para os passageiros.

Os bancos da frente têm ajuste elétrico e ventilação, com ajuste de lombar para o motorista. O head up display projeta no parabrisas o velocímetro, informações sobre chamadas e navegação. Além da possibilidade de conectar smartphones, o PHEV19 tem GPS nativo com função live traffic , o que ajuda nas rotas de navegação em tempo real. O ar-condicionado é dual zone com saídas para o banco traseiro. Os ocupantes têm também à disposição quatro entradas USB para carregamento de equipamentos.

Na parte exterior, a estética é a mesma da linha Haval, mas com rodas de liga leve de 19 polegadas com desenho exclusivo da versão. O conjunto óptico é integralmente composto de LEDs. O design remete à robustez com linhas contemporâneas. O cliente pode optar por seis opções de cor: azul topázio, branco ágata (fotos), cinza diamante, marrom citrino, preto hematita e vermelho granada.

Tecnologia e automação

Os equipamentos de segurança são uma marca registrada da GWM. O veículo tem condução semiautônoma nível 2+, o que significa que o carro acelera, freia e se mantém na pista automaticamente, mas com a supervisão do motorista. São cinco câmeras e dois radares que monitoram os arredores do veículo. Esse sistema é capaz de acionar frenagens autônomas em baixas velocidades. As placas de trânsito e os limites de velocidade são monitorados constantemente pelo sistema.

O PHEV19 conta ainda com controle de cruzeiro adaptativo, freios dotados de ABS e EBD com distribuição eletrônica de frenagem, controle de tração, sistema Second Collision Mitigation , que aciona os freios em caso de colisão traseira para evitar engavetamento, Smart Cornering , que adapta a velocidade de acordo com as curvas e assistente de descida em declive, e assistente de ponto cego.

Uma comodidade interessante desse modelo da GWM é o Auto Reverse Assistance . Ao ativar esse recurso, o carro refaz os últimos 50 metros percorridos e reconhece novos obstáculos. Ou seja, é possível até voltar para buscar um objetivo esquecido em casa.

Com carga na bateria, é possível habilitar uma função para usufruir da energia armazenada. A porta de carregamento externa vira, com o auxílio de um adaptador, uma tomada de 20 amperes. Assim, caso o motorista esteja em um local sem eletricidade, poderá utilizar o carro como um gerador.

@gwmbrasilia

The post Haval H6 PHEV19: o veículo que faltava first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .