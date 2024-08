Caio Barbieri Fome de música: Na Praia Festival e Mané já arrecadaram mais de 100 toneladas de alimentos

Um dos maiores e mais prestigiados eventos do Brasil, o Na Praia Festival , além de ter batido recorde de atrações na edição deste ano, também se destaca pela responsabilidade social.

Para se ter ideia, o projeto Fome de Música , que conta com a parceria do Sesc Mesa Brasil , já arrecadou, apenas neste ano, mais de 100 toneladas de alimentos, que serão doados à famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de entidades sociais cadastradas e acompanhadas.

A contribuição é feita por meio da compra da meia entrada social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do Na Praia, que começa sua décima semana neste fim de semana.

Já no Mané Mercado, complexo gastronômico do grupo, a doação é feita através do pagamento de couvert artístico do local. A cada couvert artístico pago, o grupo doa uma refeição para o Fome de Música .

Os números expressivos têm um motivo especial: um dos principais objetivos do Grupo R2 é reduzir a fome no país, de acordo com a ODS 2 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), agenda global da Organização das Nações Unidas (ONU).

A meta, ao fim do Na Praia Festival, dia 15 de setembro, é ultrapassar 120 toneladas de alimentos.

Serviço:

Na Praia Festival 2024 – China

Data: 28 de junho a 15 de setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: disponíveis pelo app/site R2 com.vc ou @napraiafestival

The post Fome de música: Na Praia Festival e Mané já arrecadaram mais de 100 toneladas de alimentos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .