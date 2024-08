Redação GPS Festa do Morango de Brazlândia celebra 28ª edição com shows e sabores únicos

Brazlândia se prepara para mais uma edição da tradicional Festa do Morango , que em 2024 chega à sua 28ª realização. O evento, marcado para ocorrer entre os dias 6 e 9 e 12 e 15 de setembro, destaca a importância da produção de morango na região e promete movimentar a economia local com uma ampla programação cultural.

Com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, a festa contará com a participação de cerca de 40 produtores locais, que apresentarão o fruto em diversas formas, desde o tradicional morango in natura até produtos artesanais como geleias, tortas, sucos, e até mesmo chope de morango.

A festividade, organizada pela Rosa dos Ventos e pela Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), em colaboração com diversas entidades governamentais e de apoio ao agronegócio, celebra a força do agronegócio de Brazlândia, responsável por mais de 5 mil toneladas de morangos produzidos anualmente na região.

Programação Cultural

A Festa do Morango de 2024 também promete ser um grande evento cultural, com shows de renomados artistas nacionais. O cantor Leonardo será a principal atração, se apresentando no dia 7 de setembro. A programação musical inclui ainda apresentações de Grelo na abertura, Gino & Geno, Dilsinho, Trio Parada Dura, e o encerramento com a dupla César Menotti e Fabiano, no dia 15 de setembro.

Além dos grandes nomes da música sertaneja e popular brasileira, o evento também abrirá espaço para artistas locais, valorizando a cultura da região. “É uma oportunidade de destacar o talento e a criatividade dos artistas de Brasília, ao lado de atrações consagradas no cenário nacional”, comenta um dos organizadores do evento.

Atrações

O evento acontecerá na Associação Rural Cultural Alexandre de Gusmão, em Brazlândia, e oferece atrações para todas as idades, com a presença da Morangolândia, Florabraz, feira de artesanato, Fazendinha, Salão do Produtor, além de uma praça de alimentação e parque de diversões. As atividades ocorrerão das 18h às 2h às quintas e sextas-feiras, e das 10h às 2h aos sábados e domingos.

Com foco no agronegócio e na economia criativa, a Festa do Morango de Brazlândia já se consolidou como um evento de grande relevância para a região, atraindo visitantes de todo o Distrito Federal e reafirmando a importância de Brazlândia como a maior produtora de morangos do DF.

SERVIÇO

Festa do Morango de Brasília 2024

– Data: de 6/9 (sexta-feira) a 8/9 (domingo); de 12/9 (quinta-feira) a 15/9 (domingo).

– Horários: quinta e sextas das 18h às 2h; sábados e domingos, das 10h às 2h.

– Local: Associação Rural Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), Núcleo Rural Alexandre de Gusmão, Incra 6, Brazlândia-DF.

– Classificação: livre (menores de 16 anos deverão estar acompanhados pelos responsáveis).

– Entrada franca, mediante doação de um quilo de alimento

– Organização: Rosa dos Ventos e Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag).

– Apoio: Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, Administração Regional de Brazlândia, Emater-DF, Ministério da Agricultura e Pecuária e Polícia Militar do Distrito Federal.

PROGRAMAÇÃO

– Dia 6 de setembro: Grelo

– Dia 7: Leonardo

– Dia 8: Gino e Geno

– Dia 13: Dilsinho

– Dia 14: Trio Parada Dura

– Dia 15: César Menotti e Fabiano

