Fernanda Moura Editora da revista GPS|Brasília, Marcella Oliveira celebra a vida no Gran Bier

Marcella Oliveira tem um carinho super especial pelas datas comemorativas. Os íntimos esperam ansiosamente todos os anos pelas queridas cartinhas de Natal escritas à mão pela jornalista e sabem, também, da paixão de Marcella pelo seu aniversário .

Com 12 anos ao lado do GPS|Brasília, a brasiliense mudou-se para São Paulo, onde mora atualmente, mas aproveitou uma visita à capital para reunir amigos, colegas de profissão e familiares em uma comemoração antecipada de aniversário, já que a data é 5 de setembro.

Na varanda superior do Gran Bier, Marcella aproveitou a noite de quinta-feira (29) e escolheu o DJ Bola e a banda Lil Jarlison para animarem a festa. Além do happy hour do restaurante, os convidados saborearam o bolo e os docinhos do Bolo da Ivone, da Cirônia e da Dalipi Doces, respectivamente.

Entre os momentos de destaque da festa, Beatriz Guimarães, presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura e amiga da aniversariante, reuniu os presentes para uma oração da Ave Maria.

Confira os cliques feitos por Vanessa Castro:

Marcella Oliveira e Paula Santana Marcella Oliveira e Rafael Badra Marcella Oliveira e Caio Barbieri Teresa Cristina Oliveira, Marcella Oliveira e Evandro Silva Marcella Oliveira e Bruna Nardelli Karine Lima, Marcella Oliveira e Chica Magalhães Paulo Leite, Teresa Oliveira, Marcella Oliveira e Marcela Heitor Marcelo Brandão, Marcella Oliveira e Adriana Seidel Maria Rita Prata, Marcella Oliveira e Maria Gabriela Prata Mariana Mendonça e Onesia Mendonça Mariara Carlos, Marcella Oliveira e Priscila Mesquita Marluce Naves e Giovanna Braga Leonardo Silva, Aline Cristina e Evandro Silva Larissa Duarte, Nina Rocha, Weyni Odunaiyá, Gustavo Breder Lucas Chueri e Beatriz Guimarães Marcella Oliveira e André Aveiro Marcella Oliveira e Deise Moreira Liliam Rezende, Marcella Oliveira e Patrícia Souza Lívia Bruno, Aline Cristina e Malu Passini Evandro Silva e Edmundo Passini Adriana Seidel e Marcelo Brandão Gustavo Carneiro, Marcella Oliveira e Laila Goulart Júlia Oliveira e Igor Gifoni Júlio Sindeaux, Juliane Sindeaux, Marcella Oliveira e Bruna Sindeaux Kamila Dantas, Vanessa Rangel, Marcella Oliveira, Lúcia Coimbra e Juliana Miranda Caroline Vilhena Aline Cristina e Marcella Oliveira Ghabriela Boitrago, Pricila Assunção e Vanessa Diniz Sandra Braga e Wederson Braga Rodrigo Silva, Marcella Oliveira Vanessa Diniz Ruth Rodrigues, Marcella Oliveira e Igor Granato Rafael Silva, Marcella Oliveira e Alice Silva Priscila Mesquita e Marcella Oliveira DJ Bola Equipe GPS Alice Silva, Marcella Oliveira e Rafael Silva Lil Jarlison Lil Jarlison

