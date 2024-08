Agência Brasília Distrito Federal terá 47 locais de vacinação neste sábado (31)

Quem estiver com a vacinação atrasada pode aproveitar este sábado (31) para garantir proteção . Equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) vão atuar em 47 locais de atendimento. A lista completa com endereços e horários de cada local está disponível no site da pasta .

A vacina contra a gripe é aplicada em todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Já a de covid-19 é aplicada em grupos específicos, enquanto a da dengue é exclusiva para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Outras vacinas, contra doenças como pólio, coqueluche, febre amarela e tétano, são aplicadas conforme o Calendário de Vacinação de Rotina . É importante verificar quais vacinas estão disponíveis em cada local de atendimento.

Para todos os públicos, a orientação é levar documento de identidade com CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Os profissionais da SES-DF vão analisar o histórico e fazer a atualização dos esquemas vacinais, de acordo com a faixa etária. Mais de uma dose poderá ser aplicada na mesma ocasião, conforme avaliação.

Não haverá vacinação no domingo, 1º de setembro. Já na segunda-feira (2), mais de 100 salas de vacina reabrem para atendimento à população.

*Com informações da Secretaria de Saúde

