Coringa: Delírio a Dois abre pré-venda em 4 de setembro e terá ativações no Rock in Rio

A Warner Bros. Pictures está intensificando a expectativa em torno do lançamento de Coringa: Delírio a Dois , com duas grandes novidades para os fãs do icônico vilão do universo DC. A primeira é o início da pré-venda de ingressos, marcada para o dia 4 de setembro, permitindo que os fãs garantam seus lugares com quase um mês de antecedência para a estreia do filme, que chega aos cinemas no dia 3 de outubro.

Coringa: Delírio a Dois traz de volta Joaquin Phoenix no papel de Arthur Fleck, personagem que rendeu ao ator o Oscar de Melhor Ator em 2019. Desta vez, Phoenix é acompanhado por Lady Gaga, que interpreta a personagem Arlequina. A narrativa continua a explorar a complexidade psicológica de Arthur, agora institucionalizado em Arkham e aguardando julgamento pelos crimes cometidos como Coringa. Ao longo do filme, ele encontra na música e no amor com Arlequina um novo alento, aprofundando o drama e a intensidade que marcaram o filme anterior.

Além da pré-venda de ingressos, a Warner Bros. também anunciou uma série de ativações especiais durante o Rock in Rio, o maior festival de música da América Latina, que acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Durante o evento, os fãs poderão vivenciar a atmosfera sombria e fascinante de Coringa: Delírio a Dois em um espaço exclusivo dedicado ao filme. A ativação contará com cenários temáticos e outras surpresas, proporcionando aos participantes uma imersão no universo de Arthur Fleck e Arlequina.

O Rock in Rio é conhecido por misturar música, cultura pop e entretenimento, e a presença de Coringa: Delírio a Dois promete ser um dos destaques desta edição. A ativação estará disponível para todos os presentes no festival, mas está sujeita a filas, dado o esperado interesse dos fãs.

Com a estreia de Coringa: Delírio a Dois cada vez mais próxima, a Warner Bros. se esforça para manter o hype elevado, garantindo que a antecipação pelo filme atinja novos patamares. Para aqueles que planejam assistir ao filme nos cinemas, a recomendação é garantir os ingressos o quanto antes, já que a expectativa é de grande procura.

Informações sobre a pré-venda de ingressos e a programação do Rock in Rio estarão à disposição nos canais oficiais da Warner Bros. e do festival.

Confira o trailer de Coringa: Delírio a Dois :

