Câmara de Mulheres da Fecomércio-DF destaca dados do empreendedorismo feminino

Nessa quinta-feira (29), a Câmara de Mulheres da Fecomércio-DF organizou uma reunião com a presença da deputada distrital Paula Belmonte (Cidadania), responsável pela Frente de Empreendedorismo Feminino na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), para apresentar os dados do cenário do empreendedorismo feminino.

Ainda durante a reunião, a deputada anunciou a Women Development Summit 2024, o principal evento em comemoração a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino. Realizado pela empresa GPSR no dia 21 de novembro na CLDF, o WDS 2024 terá como tema principal o desenvolvimento do conhecimento empresarial e da visão de negócios.

Belmonte também destacou os dados fornecidos pelo Mapa do Comércio da Fecomércio-DF, ferramenta capaz de fazer o mapeamento e diagnóstico socioeconômico das cidades do DF, além de filtrar informações relacionadas exclusivamente ao empreendedorismo feminino.

“Vimos que 38% dos empreendedores de Brasília são mulheres e quase 70% delas trabalham com microcrédito. São poucas as que têm um acesso condizente com o empreendedorismo. Isso nos traz a responsabilidade de que precisamos fortalecer o empreendedor, em especial a mulher”, declarou Belmonte.

Precedendo a deputada, José Aparecido, presidente do Sistema Fecomércio-DF, destacou o crescimento do ramo de beleza, que atualmente ocupa o 1º lugar em número crescente de CNPJs.

“Ajudamos as pessoas a se regularizarem, a saírem da irregularidade, porque isso garante direitos importantes. O Sebrae, por exemplo, auxilia os empreendedores a abrir um CNPJ online, basta procurar qualquer unidade”, explicou.

A jornalista e fundadora do GPS|Brasília, Paula Santana, apresentou o projeto WDS 2024 e discutiu a programação completa dessa segunda edição.

WDS 2024

Criado a partir das provocações e debates das conselheiras na Câmara de Mulheres, o projeto trata-se de uma experiência no universo do empreendedorismo feminino que tem como objetivo promover palestras, debates, conhecimento, disrupção, tecnologia e networking.

Mulheres palestrantes protagonistas no mundo da inovação e do empreendimento feminino já têm presença confirmada, como Nilima Bhat, sobre capitalismo consciente e liderança sustentável, Luiza Trajano, sobre Inteligência Artificial, e Lindalia Junqueira, sobre inovação nos negócios.

Observatório do Empreendedorismo Feminino

Durante o evento acontecerá, também, o lançamento do Observatório do Empreendedorismo Feminino, criado para fornecer dados atualizados frequentemente a fim de auxiliar na promoção de políticas públicas, criação de projetos de lei e no monitoramento socioeconômico das cidades.

As ganhadoras das diferentes categorias da premiação Mulher de Negócios, realizada pelo Sebrae anualmente em etapa regional e nacional, terão espaço de fala para compartilhar experiências e aprendizados. “Esse prêmio é uma forma de valorizar, visibilizar e inspirar outras mulheres” , confirmou a superintendente da entidade, Rose Rainha.

Confira os registros da reunião:

Beatriz Guimarães Paula Santana José Aparecido Freire Athayde Passos da Hora Claudia Aparecida Couto e Lílian Rufino Hélio Queiroz Edicéa Souza Eda Coutinho Souza e Claudia Maldonado Eda Coutinho Souza José Aparecido Freire, Beatriz Guimarães, Paula Belmonte, Caetana Franarin e Hélio Queiroz Keli Cristina Wojtunik, Paula Belmonte e Luíza Bautista Keli Cristina Wojtunik Luíza Bautista Paula Schlemper Oliveira Suely de Paula Machado Rose Rainha e Virgínia Gontijo Guimarães Paula Santana Caetana Franarin Paula Santana Paula Schlemper Oliveira Renata La Porta Claudia Aparecida Couto Eda Coutinho Souza Beatriz Guimarães, Paula Belmonte e José Aparecido Freire Beatriz Guimarães Beatriz Guimarães

