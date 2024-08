Pedro Reis Agendão GPS|Brasília: confira os melhores eventos do fim de semana em Brasília

O último fim de semana de agosto em Brasília promete ser agitado, com uma programação variada para todos os gostos. Entre shows de grandes nomes do sertanejo, espetáculos teatrais e apresentações sinfônicas que misturam rock e música clássica, há opções para todos os tipos de público. Confira abaixo os destaques do Agendão GPS|Brasília e prepare-se para aproveitar ao máximo o que a cidade tem a oferecer.

Na Praia Festival 2024

O Na Praia Festival 2024 continua sua celebração da cultura chinesa em Brasília com um fim de semana repleto de música sertaneja. Na sexta-feira (30), o público poderá curtir o projeto “Cabaré”, com a dupla Bruno & Marrone e o cantor Leonardo. No sábado (31), é a vez da dupla Matheus & Kauan e Matheus Fernandes animarem a galera com o projeto “Praiou”. Para fechar o domingo (1º) em grande estilo, o palco recebe Ana Castela, Mari Fernandez, e Luan Pereira.

Serviço:

Data: 30/08 a 01/09

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2)

Ingressos: disponíveis no app da R2 e no site oficial

Espetáculo Anne Frank, a voz que se tem memória no Teatro Unip

No dia 31 de agosto, o Teatro Unip será palco da peça “Anne Frank, a voz que se tem memória”. O espetáculo, dirigido por Leonardo Talarico Marins e estrelado por Poliana Carvalho, oferece uma reflexão profunda sobre o Holocausto e a importância da memória histórica. O monólogo, que é baseado no diário de Anne Frank, conta a história da jovem judia que se escondeu dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, resgatando vozes que não devem ser esquecidas.

Serviço:

Data: 31/08 (sábado)

Horário: 21h30

Local: Teatro Unip

Ingressos: vendas no site www.bilheteriadigital.com

Festival Sinfônico V

O Festival Sinfônico V chega a sua terceira semana com uma fusão de rock e música clássica na Concha Acústica. No sábado (31), a Orquestra Filarmônica de Brasília se apresenta ao lado de nomes como a banda Violins, Hey Johnny, Letícia Fialho, Letrux e Fernanda Takai. O festival promete uma noite inesquecível, misturando guitarras distorcidas com arranjos sinfônicos. O evento também inclui o Festivalzinho, com o espetáculo Oz no Cerrado, trazendo uma experiência única para toda a família.

Serviço:

Data: 31/08 (sábado)

Local: Concha Acústica

Ingressos: Sympla

Pagode do Adame se apresenta no Complexo Fora do Eixo

Neste sábado (31), o Complexo Fora do Eixo, no SAAN, será o palco para uma noite de pagode com o grupo carioca Pagode do Adame. Famosos por hits como “Nada Apaga” e Saudade que Fala, o grupo promete agitar o público com sucessos que já alcançaram milhões de visualizações no YouTube. Além do show principal, o evento contará com apresentações de artistas locais como Tonzão, DJ A, Luk, Undrlv, Pepê, K2 e Law. Ingressos antecipados estão disponíveis a partir de R$20.

Serviço:

Local: Complexo Fora do Eixo, SAAN, Quadra 1

Data: 31 de agosto

Horário: a partir das 20h

Ingressos: a partir de R$20 no site Digital Ingressos

Classificação: 18 anos

Show de Rosana Brown no restaurante Aragon

O Restaurante Aragon, no Pontão do Lago Sul, recebe na sexta-feira (30), a partir das 20h30, a cantora Rosana Brown, participante do The Voice Brasil. Com um repertório que mistura World Music e outros estilos, Rosana promete criar uma atmosfera única para os presentes. Enquanto desfruta da música, o público poderá saborear pratos inspirados na gastronomia ibérica e aproveitar o menu do Restaurante Week por R$109,90.

Serviço:

Local: restaurante Aragon, Pontão do Lago Sul

Data: 30 de agosto

Horário: 20h30

Reservas: (61)99840-0778

Encontro das Águas no Pátio Brasil Shopping

O Pátio Brasil Shopping recebe a terceira edição do Encontro das Águas no sábado (31), das 13h30 às 19h, no Varandão. O evento, focado na valorização feminina na capoeira, contará com oficinas, palestras, apresentações culturais e rodas de capoeira. Inscrições a partir de R$70 e vagas limitadas.

Serviço:

Local: Varandão do Pátio Brasil Shopping

Data: 31 de agosto

Horário: 13h30 às 19h

Inscrições: a partir de R$ 70, link na bio @encontrodaaguas_edicao2024

Feira ARTeira Botânica no Espaço Infinu

Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, a Feira ARTeira Botânica retorna ao Espaço Infinu, na 506 Sul, com uma edição especial dedicada ao universo das plantas. O evento oferece exposições de arte, venda de produtos artesanais, oficinas práticas e performances ao vivo, proporcionando um ambiente de interação e aprendizado para todas as idades. Entrada gratuita.

Serviço:

Local: Espaço Infinu, 506 Sul

Data: 31 de agosto e 1º de setembro

Horário: 12h às 19h

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Eu Sempre Soube… no Teatro Brasília Shopping

O espetáculo Eu Sempre Soube…, protagonizado por Rosane Gofman, traz à cena a emocionante história de mães que se reinventam para apoiar seus filhos LGBTQIAP+. Com texto e direção de Márcio Azevedo, a peça foi inspirada em entrevistas com 98 mães, oferecendo um retrato poderoso sobre amor, maternidade e superação de preconceitos. O espetáculo será apresentado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro no Teatro Brasília Shopping. Os ingressos variam de R$50 (meia entrada) a R$100 (inteira) e estão disponíveis no Sympla.

Serviço:

Data: 31 de agosto e 1º de setembro de 2024

Horário: 20h

Local: Teatro Brasília Shopping, Brasília, DF

Ingressos: R$100 (inteira), R$60 (meia entrada solidária), R$50 (meia entrada)

Link para compra: Sympla

Classificação indicativa: 14 anos

Pagode nas Alturas no JK Shopping

O evento Pagode nas Alturas promete transformar o estacionamento do Piso G3 do JK Shopping em um verdadeiro ponto de encontro para os amantes do pagode. Com apresentações da banda Benzadeus e convidados, como Clima de Montanha e Fela, além de DJs como Crazy, GG e Mateus Barjud, o evento ocorrerá no dia 31 de agosto, das 12h às 22h. Os participantes poderão desfrutar de uma vista panorâmica da cidade enquanto aproveitam a boa música e o ambiente descontraído. Ingressos estão à venda pelo Empire Tickets.

Serviço:

Data: 31 de agosto de 2024

Horário: 12h às 22h

Local: estacionamento G3 – JK Shopping

Ingressos: Empire Tickets

Sargento Pimenta no London Street Pub

O London Street Pub recebe, no dia 30 de agosto, a Banda Sargento Pimenta, que há 17 anos encanta o público com interpretações dos clássicos dos Beatles. Nesta apresentação especial em formato acústico, o trio brasiliense promete uma noite intimista ao som de sucessos como Hey Jude e Let It Be. A atmosfera do pub, com decoração inspirada nos tradicionais pubs britânicos, garante uma experiência única para os fãs. Reservas podem ser feitas diretamente no London Street Pub.

Serviço:

Data: 30 de agosto de 2024

Horário: 19h

Local: CLN 214 Bloco D Lojas 23/25, Brasília, DF

Entrada: R$20,00

Reservas: (61)99119-2482

Lua, Tu És Meu Sol no Teatro Ribondi

O espetáculo Lua, Tu És Meu Sol, inédito no Brasil, aborda de forma poética e comovente os impactos de uma ditadura na vida de uma família LGBTQIAPN+. Com Tullio Guimarães e Maria Léo Araruna no elenco, a peça mistura humor, poesia e memórias, sendo uma reflexão sobre as complexas relações humanas. A temporada de estreia acontece no Teatro Ribondi da Casa dos Quatro, de 30 de agosto a 14 de setembro, com entrada gratuita mediante doação de alimentos ou produtos de limpeza.

Serviço:

Data: 30 de agosto a 14 de setembro de 2024

Horário: sextas e sábados às 20h, domingos às 19h

Local: Teatro Ribondi – Casa dos Quatro, SCLRN 708 Bloco F Loja 01, Brasília, DF

Ingressos: gratuitos, mediante doação e retirada antecipada no Sympla

