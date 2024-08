Redação GPS 7ª edição Festa das Flores está marcada para setembro

Depois de um intervalo de oito anos, a 7ª edição da Festa das Flores está de folga. Em 2024, a celebração promete ser ainda mais especial, realizada em um cenário inédito e verdadeiramente deslumbrante.

À frente do evento, Márcio Barreiro dos Santos, empresário do ramo de gastronomia, e Guilherme Cunha Costa, assessor parlamentar, prometem uma festa ainda melhor que as edições anteriores.

“Sempre que encontramos as pessoas que foram nas edições anteriores nos pediam para fazer a Festa das Flores novamente e, depois de oito anos, estamos voltando. Uma festa open bar, onde quase todo valor das vendas é revertido ao conforto dos convidados e uma outra parte destinamos a instituições de caridade”, compartilham.

O evento será realizado em uma casa histórica, no Setor de Clubes Sul. O grande destaque será o jardim da propriedade, que se transformará no palco para criar momentos inesquecíveis.

Entre as instituições sociais apoiadas pela festa estão Instituto Chama León; Ação Social do Planalto e Casa do Menino Jesus.

Serviço

Festa das Flores

Data: sábado, 7 de setembro

Horário: a partir das 16h

Local: Setor de Clubes Sul (próximo ao Píer 21)

Ingressos: no site do Simpla

