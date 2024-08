Redação GPS TJDFT homenageia varas e juizados com selo de qualidade da Corregedoria

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios ( TJDFT ) realizou, na manhã desta quinta-feira (29), uma cerimônia para homenagear as unidades judiciais que se destacaram no ciclo correicional 2023-2024. A solenidade, conduzida pela Corregedoria da Justiça do DF, ocorreu no Auditório Sepúlveda Pertence, na sede do Tribunal, e contou com a presença de magistrados e servidores.

Durante o evento, 79 unidades, incluindo varas criminais e a Vara Cível do Recanto das Emas, foram agraciadas com o Selo de Qualidade da Corregedoria, um reconhecimento pelo desempenho na busca por uma Justiça mais ágil e eficiente.

Na abertura da cerimônia, o corregedor da Justiça do DF, Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa , destacou a importância do trabalho dos juízes e servidores na resolução dos conflitos que chegam ao Judiciário.

“Para além da necessidade de atingir metas, é preciso olhar para o que as vidas nos pedem. Elas buscam por um atendimento ágil e humanizado. Parabéns às unidades homenageadas! A eficiência e o exemplo de cada um de vocês serão estímulo para o trabalho e para a entrega de um resultado para além de qualquer tabela ou informações coletadas. É um resultado para as vidas do Distrito Federal”, afirmou.

Representando as unidades homenageadas, a juíza Maura de Nazareth, da Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que obteve a maior nota entre as agraciadas, ressaltou o compromisso e a dedicação de todos os integrantes do TJDFT. “Dedicação, respeito mútuo, competência e, sobretudo, o amor pelo trabalho de cada um dos servidores e magistrados. Essa gratidão, essa alegria e esse amor são o tempero especial dessa receita de sucesso que brindamos no dia de hoje”, declarou emocionada.

O presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus-DF), Fernando Freitas, também falou durante a cerimônia, destacando o papel essencial do TJDFT na pacificação social.

“O objetivo do TJDFT não é diminuir processos, mas distribuir pacificação social. A população do DF certamente, ainda que não saiba, deve ser muito grata a todos os servidores e magistrados do TJDFT”, afirmou.

Encerrando a cerimônia, o 1º vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, que representou o Presidente Waldir Leôncio Júnior, elogiou o compromisso dos magistrados e servidores com a excelência no cumprimento das funções judiciais.

“Todos vocês estão de parabéns pela premiação! Todos nós estamos trabalhando muito bem, porque fazemos parte de um Tribunal de excelência. O amor, a alegria que nós temos por trabalharmos nesta Casa que declara o direito e apresenta a solução para os conflitos”, concluiu.

O Selo de Qualidade da Corregedoria é concedido como parte de uma política de correição que visa à regularidade das rotinas, à uniformização e padronização dos procedimentos cartorários, promovendo maior integração entre a Corregedoria e os juízos correicionados.

Na 2ª etapa do ciclo 2023-2024, 91 unidades criminais foram avaliadas, das quais 79 receberam o Selo de Qualidade, sendo 59 agraciadas com o Selo Ouro, 11 com o Selo Prata e 9 com o Selo Bronze.

