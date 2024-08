Pedro Reis Sophia Crispim e Gustavo Crepaldi se casam em cerimônia intimista

No último sábado (24), Brasília foi palco de uma celebração inesquecível: o casamento de Sophia Crispim e Gustavo Crepaldi. Após nove anos de união e um noivado romântico em Bordeaux, na França, o casal selou seu compromisso na Capela São José da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro , no Lago Sul. A cerimônia reuniu cerca de 150 convidados, entre amigos próximos e familiares, em um ambiente descrito como intimista e carregado de emoção.

Sophia, deslumbrante em um vestido de Oscar de La Renta finalizado com toques de Paulo Araujo, compartilhou momentos especiais da preparação para o grande dia. “Convidei todas as mulheres da família para nos arrumarmos juntas na nossa casa nova. Foi um momento divertido e ajudou a acalmar um pouco os nervos também” , comentou. A maquiagem e o cabelo, assinados por Eduardo Arruda e Leticia Cunha, complementaram o look clássico e sofisticado da noiva.

A noiva também relembrou o instante mágico de sua entrada na capela: “Quando entrei na capela e vi tantas pessoas se emocionando, inclusive o Gustavo, não consegui segurar e acabei me emocionando também” . O momento mais inesquecível para Sophia foi o primeiro contato com Gustavo, que, segundo ela, simbolizou a força e a cumplicidade do casal.

Após a cerimônia, os convidados foram recebidos para uma recepção exuberante na residência dos pais do noivo, também no Lago Sul. Cristina Gomes, responsável pela assessoria do evento, coordenou todos os detalhes, garantindo uma noite memorável.

A decoração sofisticada foi assinada por Maria Tereza Cavalcanti, que usou lustres de seu acervo pessoal, e a cenografia ficou a cargo de Sofia Peixoto. O ambiente combinou tons de rosa e verde, com muitos elementos em nude, criando um clima romântico e acolhedor.

Para animar a noite, os convidados foram brindados com uma sequência de atrações musicais: jazz ao vivo por Daniel Valadão, seguido por uma apresentação da dupla sertaneja Enzo e Rafael. O DJ Dumorera assumiu a pista de dança, encerrando a celebração em alto astral.

Entre os detalhes que marcaram a festa, Sophia destaca o carinho dos amigos. “A festa foi tudo o que sempre sonhei. Estar cercada pelos nossos melhores amigos, que estavam tão ansiosos quanto a gente para o casamento, foi muito especial” , disse. Um momento de destaque foi quando Lorena Cidiaco, uma das melhores amigas da noiva, pegou o buquê, arrancando risos e lágrimas dos presentes.

Para Sophia, o casamento com Gustavo simboliza mais do que uma simples união; é um reflexo do amor, respeito e dedicação que compartilham. “O casamento representa o que eu e o Gustavo somos como casal: muito respeito e dedicação. Estamos juntos há muitos anos, passamos por muitas fases e crescemos juntos. Mal posso esperar pela formação da nossa família” , completou.

A noite inesquecível foi registrada pelas lentes de Plinio Ricardo e o vídeo por Lucas Wedd, garantindo que cada momento desse dia especial fique eternizado na memória dos noivos e de seus convidados.

