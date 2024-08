Caio Barbieri PSDB-DF sofre intervenção nacional e Sandro Avelar passa a comandar sigla local

O PSDB Nacional , presidido por Marconi Perillo , ex-governador de Goiás, determinou, nesta quinta0feira (29), a intervenção no diretório regional da sigla no Distrito Federal, em resposta a um pedido de liminar apresentado por um grupo de filiados de Brasília.

A decisão resulta na criação de uma comissão interventora com a missão de reorganizar e dirigir o partido na região pelos próximos 180 dias, período necessário para a conclusão de um processo administrativo.

A presidência da comissão foi confiada ao secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, que terá a responsabilidade de garantir que as decisões do PSDB-DF sejam tomadas de forma independente e em conformidade com os princípios estatutários do partido.

A medida vem após a saída de Sérgio Izalci, que presidia o diretório regional e é filho do senador Izalci Lucas, que deixou o PSDB recentemente para se filiar ao PL. A mudança levantou preocupações sobre a possível perda de integridade partidária.

“O objetivo é garantir que as decisões internas do PSDB-DF sejam tomadas com total independência e respeito aos princípios estatutários, sem influência externa. A medida é essencial para assegurar a ética partidária e a preservação dos direitos dos filiados”, registrou o presidente nacional do partido, ex-governador de Goiás Marconi Perillo.

A comissão interventora atuará até o término do processo administrativo, quando novas diretrizes serão estabelecidas para a condução do partido na capital do país.

Procurado pelo GPS|Brasília , Sérgio Ferreira, mais conhecido como Sérgio Izalci, lamentou a decisão da cúpula nacional partidária.

“Me recuso a acreditar que o PSDB, com sua história de luta pela democracia e respeito ao voto, tenha tomado uma decisão tão drástica sem a realização de uma reunião da comissão executiva e sem seguir o devido processo legal. Até o momento, não fui informado nem intimado sobre essa decisão, que deveria ter sido colegiada. Se realmente aconteceu, isso representa a falência completa dos princípios que o partido sempre defendeu. O PSDB, que deveria ser um bastião da democracia, parece estar se distanciando de seus valores, agindo de maneira contrária ao que prega, em um estilo autoritário reminiscentes dos piores regimes. É lamentável!”, disse.

