Projeto da Defensoria Pública para mulheres bate recorde de serviços oferecidos no DF

A 16ª edição do Dia da Mulher , promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal ( DPDF ), atingiu um marco ao oferecer a maior quantidade de serviços já registrada pelo projeto destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade. A ação ocorrerá na próxima segunda-feira (2/9), das 8h às 17h, no núcleo do órgão, que é localizado no Setor Comercial Norte, em Brasília.

Com a participação de 22 parceiros, a iniciativa continua a expandir sua oferta de serviços. As novidades desta edição incluem atendimentos cardiológicos, oferecidos pela clínica Integracor, que realizará consultas com cardiologistas e exames de eletrocardiograma.

Além disso, a Escola Nacional de Acupuntura (Enac) contribuirá com técnicas de auriculoterapia e ventosaterapia, ampliando o leque de cuidados disponíveis às participantes.

O projeto Dia da Mulher já realizou mais de 22 mil atendimentos ao longo de suas 15 edições anteriores. Na última edição, realizada em 5 de agosto, foram contabilizados cerca de dois mil atendimentos, consolidando a relevância da iniciativa, que ocorre mensalmente na primeira segunda-feira ou no primeiro dia útil subsequente, em caso de feriado.

O projeto está concorrendo ao Prêmio Innovare 2024 , que destaca práticas inovadoras que contribuem para o aprimoramento da Justiça no Brasil.

A subdefensora pública-Geral e coordenadora do evento, Emmanuela Saboya, ressaltou a importância das novas parcerias na ampliação dos serviços oferecidos.

“Além de todos os serviços oferecidos a cada mês, elas poderão contar, nesta edição, com exames cardiológicos, fundamentais para a preservação da saúde, e também com técnicas de acupuntura e terapia, que podem trazer diversos benefícios às vidas delas”, afirmou.

Serviços oferecidos

O Dia da Mulher disponibiliza uma ampla gama de serviços gratuitos, com foco nas necessidades jurídicas, de saúde, educação e profissionalização das mulheres em situação de risco. Na área jurídica, a DPDF oferece orientação, mediação, acompanhamento processual, além de serviços psicossociais e exames de DNA.

Na área de saúde, além dos novos serviços de cardiologia e acupuntura, as participantes terão acesso a mamografias, exames citopatológicos, odontologia, vacinação, e exames para a prevenção do câncer de colo do útero, fornecidos por parceiros como o Sesc, a Fiocruz e a Secretaria de Saúde do DF.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disponibilizará exames de autocoleta de HPV para mulheres de 30 a 49 anos, e o Instituto Sabin oferecerá vouchers para exames laboratoriais.

Na área de educação e profissionalização, o projeto conta com a parceria do Instituto Fecomércio-DF e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que disponibilizam vagas de estágio e cursos de qualificação. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF) também participa, oferecendo vagas de emprego e orientação profissional.

Além disso, o evento promove ações de prevenção e enfrentamento à violência doméstica, com a participação da Secretaria da Mulher do DF e do Núcleo Judiciário da Mulher do TJDFT, que oferecem apoio psicossocial e orientações às vítimas de violência.

O projeto também oferece diversos serviços de assistência social, transporte público gratuito, e consultas a benefícios trabalhistas, como FGTS e PIS, através da parceria com a Caixa Econômica Federal.

