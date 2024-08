Redação GPS Príncipes William e Harry se encontram discretamente durante funeral do tio

Após rumores de distanciamento, os príncipes William e Harry estiveram juntos, na quarta-feira (28), em Norfolk, para se despedir do tio, Lord Robert Fellowes, em um funeral marcado pela discrição. As informações exclusivas foram publicadas pelo The Sun .

Apesar de estarem no mesmo local, os irmãos foram vistos mantendo distância um do outro, sem sinais de interação, o que evidencia o atual distanciamento entre eles.

Lord Robert Fellowes, que faleceu no mês passado aos 82 anos, era cunhado da falecida princesa Diana e foi um dos conselheiros mais confiáveis da rainha Elizabeth II durante o longo reinado na Casa Real, onde atuou como secretário particular da monarca ente 1990 e 1999.

Harry, de 39 anos, fez uma viagem surpresa dos Estados Unidos, onde mora, para se juntar a William, de 42 anos, na cerimônia realizada na Igreja de Santa Maria, em Snettisham.

Fontes próximas à família real revelaram ao The Sun que ambos os príncipes participaram do evento “discretamente”, sentando-se separados no fundo da igreja.

“Estamos muito felizes em confirmar que os dois príncipes estavam presentes”, afirmou um amigo próximo da família ao tabloide britânico.

Embora a presença dos irmãos tenha sido notada por alguns, não houve relatos de qualquer interação entre eles durante o serviço. “William e Harry estavam lá, mas não os vimos conversando um com o outro e eles mantiveram distância”, comentou um morador local que testemunhou o momento.

Desde o afastamento de Harry e Meghan Markle dos deveres reais em 2020, o relacionamento entre os dois irmãos tem sido tema constante de especulação. Após a morte da rainha Elizabeth II em 2022, os príncipes foram vistos juntos em uma caminhada em Windsor, mas desde a coroação do rei Charles III, eles não haviam sido vistos na mesma sala até o recente funeral.

Lord Fellowes, que foi educado em Eton, trabalhou inicialmente no setor bancário antes de ingressar na Casa Real, em 1977. Ele era casado com Lady Jane Spencer, irmã mais velha de Diana, com quem vivia próximo à igreja onde seu funeral foi realizado.

A relação próxima com a realeza foi representada na série The Crown , da Netflix, onde Lord Fellowes foi interpretado pelo ator Andrew Havill.

Até o momento, tanto o Palácio de Kensington quanto a Fundação Archewell, de Harry, se recusaram a comentar sobre a presença dos príncipes no funeral.

