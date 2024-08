Caio Barbieri Prêmio Congresso em Foco 2024: Erika Hilton é eleita a melhor deputada do Brasil

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) foi reconhecida, na noite desta quinta-feira (29), como a Melhor Deputada do Brasil pelo Prêmio Congresso em Foco 2024, uma das mais prestigiadas premiações da política nacional.

No segundo ano de mandato, Hilton recebeu o reconhecimento máximo do público e dos jurados, e destacou-se entre seus pares na Câmara dos Deputados.

“É uma honra ter sido homenageada como a Melhor Deputada do País. Sinto uma felicidade imensa por ter a confiança do povo no meu trabalho, ainda no meu segundo ano de Congresso,” celebrou a parlamentar em suas redes sociais.

Além do prêmio principal, Erika Hilton também foi eleita a Melhor Deputada do Sudeste , recebeu o Destaque do Júri na categoria Cidades Inteligentes , e foi uma das parlamentares mais bem avaliadas pelos jornalistas que cobrem o Congresso Nacional. Os reconhecimentos incluem o impacto positivo do trabalho da parlamentar em diversas frentes, incluindo o avanço de políticas inclusivas e inovadoras, especialmente nos direitos humanos.

A deputada aproveitou para agradecer a todos que contribuíram para essa conquista. “Agradeço à organização do Prêmio Congresso em Foco, aos jurados, e a todas as pessoas que votaram em mim e fortaleceram esse mandato que é, justamente, por todas as pessoas,” disse Hilton.

A premiação deste ano também foi marcada pela forte presença feminina, com várias deputadas sendo reconhecidas por suas contribuições significativas para a política brasileira.

Erika Hilton fez questão de parabenizar as colegas, destacando a importância da representatividade na reconstrução do país. “Parabenizo também os outros deputados e todas as outras deputadas que foram escolhidas nessa premiação repleta de mulheres importantes para a nossa política e para a reconstrução do País,” concluiu.

ELEITA A MELHOR DEPUTADA DO PAÍS! É uma honra ter sido homenageada hoje como a Melhor Deputada do País pelo prêmio Congresso em Foco. E sequer consigo descrever a felicidade de contar com tamanha confiança do povo no meu trabalho ainda no meu segundo ano de Congresso.… pic.twitter.com/9uafXbEcOB — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) August 30, 2024

The post Prêmio Congresso em Foco 2024: Erika Hilton é eleita a melhor deputada do Brasil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .