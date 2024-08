Tiago Fernandes População do DF cresce 6% e é de quase 3 milhões, diz IBGE

Distrito Federal teve um crescimento no número de habitantes e passou de 2.817 milhões para 2.982 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação foi divulgada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (29). Em âmbito nacional, também houve um aumento e a população brasileira chegou a 212.583.750 de habitantes.

A nova estimativa do IBGE indica um aumento populacional no Brasil de 4,68% em relação à atualização anterior de dezembro de 2023, que projetava 203.080.756 pessoas. Na capital, o aumento foi ainda maior: cerca de 6%.

São Paulo continua liderando em número de habitantes, com uma população de 45.973.194. Estes dados abrangem o total de pessoas em todas as unidades federativas até 1º de julho de 2024.

A pesquisa revela que a população de São Paulo é maior do que a soma das populações de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que juntas totalizam 38.542.370 pessoas, aproximadamente 7 milhões a menos que o estado paulista.

As estimativas populacionais do medidas pelo censo do IBGE são cruciais para vários indicadores socioeconômicos e também são utilizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para determinar a distribuição de recursos entre estados e municípios.

Confira o ranking de habitantes por estados: São Paulo – 45.973.194

Minas Gerais – 21.322.691

Rio de Janeiro – 17.219.679

Bahia – 14.850.513

Paraná – 11.824.665

Rio Grande do Sul – 11.229.915

Pernambuco – 9.539.029

Ceará – 9.233.656

Pará – 8.664.306

Santa Catarina – 8.058.441

Goiás – 7.350.483

Maranhão – 7.010.960

Amazonas – 4.281.209

Paraíba – 4.145.040

Espírito Santo – 4.102.129

Mato Grosso – 3.836.399

Rio Grande do Norte – 3.446.071

Piauí – 3.375.646

Alagoas – 3.220.104

Distrito Federal – 2.982.818

Mato Grosso do Sul – 2.901.895

Sergipe – 2.291.077

Rondônia – 1.746.227

Tocantins – 1.577.342

Acre – 880.631

Amapá – 802.837

Roraima – 716.793

