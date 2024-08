Beatriz Lima Leal Panighiri: maior festival de culinária grega do País chega a Brasília

A secular festa que celebra a colheita da uva chega a Brasília neste fim de semana. Nos dias 30 e 31 de agosto, a Comunidade Grega de Brasília realiza a décima edição do Panighiri, a partir das 18h30.

“ Há dez anos fazemos essa festa para fortalecer nosso laços e apresentar a cultura grega para a população do Distrito Federal ”, diz o presidente da Comunidade Grego-Ortodoxa de Brasília, Konstantinos Bokos.

Na Grécia, a festa ocorre durante o verão, na época da colheita da uva. Para os visitantes conhecerem um pouco da cultura grega diretamente em Brasília, o Panighiri contará com a tradicional quebra de pratos – ponto alto da festa –, menu de comidas típicas, como moussaká, uma espécie de lasanha com batatas, berinjelas, carne e molho branco; o pita completa, um combo com pão pita, dois espetinhos com carne de porco ou frango assada , salada, tzatziki (molho à base de pepino e iogurte) e batata frita.

Panighiri na Comunidade Grega de Brasília (Foto: cortesia) Panighiri na Comunidade Grega de Brasília (Foto: cortesia) Panighiri na Comunidade Grega de Brasília (Foto: cortesia) Panighiri na Comunidade Grega de Brasília (Foto: cortesia) Panighiri na Comunidade Grega de Brasília (Foto: cortesia)

A música ficará a cargo do cantor grego Dimitris Katsiouras, da banda paulistana Elliniki Kompania e da banda Samos, de Brasília. A festa promovida pela Comunidade Grega de Brasília também contará com apresentações de três grupos de danças típicas.

Panighiri na Comunidade Grega de Brasília (Foto: cortesia) Panighiri na Comunidade Grega de Brasília (Foto: cortesia) Panighiri na Comunidade Grega de Brasília (2)

Os ingressos custam a partir de R$50 e podem ser adquiridos na Comunidade Grega de Brasília ou antecipadamente, online . O preço do ingresso pode sofrer alterações de acordo com o lote.

Serviço

Panighiri – Festa Grega

Dia: 30 e 31 de agosto (sexta-feira e sábado)

Horário: das 18h30 às 2h

Local: Comunidade Grega de Brasília – SGAN 910, módulo B (Asa Norte, Brasília)

The post Panighiri: maior festival de culinária grega do País chega a Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .