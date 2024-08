Redação GPS Novo livro de príncipe Harry ganha detalhe surpreendente

Que a Família Real é um grande centro de polêmicas não é surpresa para ninguém. O lançamento da biografia do príncipe Harry, em janeiro de 2023, sacudiu as redes sociais e gerou desconfortos no clã, mas, mesmo assim, uma nova versão chegará às prateleiras em outubro de 2024.

Spare , traduzido para o português como O Que Sobra , ganhará uma versão de bolso, porém, um detalhe chamou atenção. Geralmente, esse formato inclui novos capítulos e mais histórias, porém, Harry optou por não alterar nenhum conteúdo.

Apesar de o motivo da decisão não ter sido divulgado, muitos suspeitam que possa se tratar de uma tentativa de reconciliação ruivo com os familiares.

