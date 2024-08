Yumi Kuwano Música e oficina de cerâmica fazem parte da programação da CASACOR Brasília

Na sua segunda semana de visitação, a 32ª CASACOR Brasília , que traz as principais tendências de arquitetura e decoração, oferece também uma programação diversificada para além da mostra. Para trazer mais arte ao evento, toda sexta-feira, quem visitar a mostra pode dar uma pausa no circuito de visitação e assistir a apresentação de um artista local. No próximo dia 30 de agosto é a vez do cantor Fernando Bocão.

Para quem tem o desejo de desenvolver suas próprias habilidades artísticas ou busca um novo hobby, estarão disponíveis, até o fim do evento, oficinas artísticas, como as de cerâmica. Nos dias 3 e 4 de setembro, serão abertas duas turmas da oficina de cerâmica , ministrada pela Fluïdesa Cerâmicas.

A primeira turma terá aulas em 3, 10 e 17 de setembro. Já as da segunda turma estão prevista para os dias 4, 11 e 18 de setembro. As oficinas têm vagas limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo site da CASACOR .

A CASACOR começou no dia 15 deste mês e acontece pela terceira vez consecutiva na Arena BRB Mané Garrincha. Ao todo, são 43 ambientes que trazem as novidades da arquitetura, mas também do paisagismo, da arte e da tecnologia, assinados por 71 profissionais.

A edição também traz novidades para o público, como as galerias de arte e as operações gastronômicas assinadas pelos renomados chefs Simon Lau, Guillaume Petitgas e Thiago Paraiso. A mostra pode ser visitada de terça a domingo e oferece acessibilidade total.

Serviço

32ª CASACOR Brasília

Quando: até 16 de outubro de 2024

Visitação: de terça a sexta-feira, das 15h às 22h; sábados e feriados, das 12h às 22h; e domingo, das 12h às 21h

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Ingressos: R$ 96 (inteira) e R$ 48 (meia).

