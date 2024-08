Modelos conceituadas farão parte no desfile de retorno da Victoria’s Secret

Após um hiato de cinco anos, o famoso espetáculo da Victoria’s Secret está de volta com um time de peso. Marcado para 15 de outubro, em Nova York, o desfile terá a participação das modelos conceituadas Gigi Hadid e Tyra Banks .

“Não consegui escrever uma legenda, estávamos muito ocupados pegando nossos queixos do chão com Tyra Banks e Gigi Hadid com convites do VSFS”, declarou a marca nas redes. </p

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victoria’s Secret (@victoriassecret)

>