Israel mata líder do grupo terrorista Jihad Islâmica Palestina na Cisjordânia

O Exército de Israel (FDI) anunciou ter matado Muhammad Jaber, líder do grupo terrorista Jihad Islâmica Palestina na Cisjordânia, nesta quinta-feira (29), no segundo dia de operações militares na região. Outros quatro terroristas foram mortos na operação que ocorreu em uma mesquita na cidade de Tulkarm.

The terrorist Muhhamad Jabber, “Abu Shujaa”, was eliminated following exchanges of fire during counterterrorism operations in Tulkarm.

Jabber, “Abu Shujaa”, was the head of a terrorist network in Nur Shams. Additionally, he was involved in carrying out numerous terrorist… pic.twitter.com/0Z7Hv5OREc

— Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2024