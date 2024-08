Redação GPS Inspirada na proximidade da primavera, Juliana Ingles celebra aniversário

Juliana Ingles inaugurou, há cinco meses, seu primeiro quiosque no shopping Iguatemi Brasília . Nele, doces artesanais conquistam a clientela, tanto pelo sabor quanto pela apresentação. O local, que já recebeu 30 mil pessoas durante seu tempo de vida, foi a escolha da chef pâtissier para receber os convidados em comemoração ao seu aniversário .

“Estarei viajando no dia do meu aniversário, que é em 17 de setembro. Irei à França para trazer inspirações para novas coleções. Então, por isso, quis organizar essa celebração antecipada”, comenta Juliana.

Na companhia de quarenta amigas, a confeiteira, que participa de todas as etapas de criação dos doces apresentados no quiosque, se inspirou na proximidade com a primavera.

Com decoração, catering e doces oferecidos pela equipe de Juliana, o evento também contou com música do artista Gustavo Tribien.

Confira os cliques feitos por Vanessa Castro:

Paula Santana e Juliana Ingles Bianca Marinho e Juliana Ingles Juliana Queiroz, Juliana Ingles e Ludmila Figueiredo Jonas Brunetti e Fabiane Rossi Brunetti Juliana Queiroz, Ludmila Figueiredo, Juliana Sabino e Bruno Mello Flávia Venâncio e Juliana Ingles Juliana Ingles e Lucas Barbosa Juliana Ingles e Karine Lima Juliana Ingles e Fabiane Rossi Brunetti Kelly Barros e Camila Cenci Lígia Cerqueira e Juliana Ingles Lucas Barbosa e Kamila Pedrosa Pietra Ingles e Ana Luísa Fernanda Benevides Bianca Marinho e Sany Worcman Camila Cenci Juliana Ingles e Juliano Sabino Gustavo Trebien

