Agência Brasília Governador Ibaneis Rocha entrega mais 78 ônibus novos à população do DF

Nesta quinta-feira (29), o governador Ibaneis Rocha entregou 78 novos ônibus à população. Os coletivos irão operar em linhas que atendem Guará, Park Way, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga (ao sul da Avenida Hélio Prates) e Ceilândia, beneficiando um total de 141 mil passageiros.

Os ônibus, da Viação Marechal, são zero-quilômetro, possuem ar-condicionado e estão equipados com motores Euro 6, modelo menos poluente. Eles também oferecem acessibilidade, com elevadores para pessoas com deficiência, e o validador V6, que permite o pagamento da passagem por meios eletrônicos (cartões de transporte, de débito e crédito). No Distrito Federal, a empresa opera 144 linhas com um total de 464 coletivos e cerca de 3,2 milhões de acessos mensais.

O evento ocorreu na Asa Sul, onde os ônibus foram expostos ao longo do Eixo Rodoviário. Em seu discurso, o governador Ibaneis Rocha destacou que as melhorias nas vias, além da construção de viadutos e de corredores de ônibus, complementam a chegada dos novos veículos ao transporte público.

“Nós estamos renovando toda a frota com ônibus modernos e confortáveis para a população. Isso, aliado às obras de infraestrutura que estamos realizando por toda a cidade, proporciona uma melhor qualidade de vida, diminuindo o tempo que as pessoas passam no transporte e permitindo que fiquem mais próximas de suas famílias. Nós pagamos o subsídio, as passagens aqui são uma das mais baratas do Brasil, e garantimos que os trabalhadores tenham condições adequadas de trabalho e qualidade de vida. Isso é o que importa para nós” , afirmou Ibaneis Rocha.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), a meta é renovar 3 mil ônibus até o fim do ano, dos quais mais de 2,7 mil já foram substituídos. Esse esforço garante que o DF tenha a frota mais nova de todo o País.

“Temos a frota menos poluente, com mais de mil veículos padrão Euro 6, a tecnologia que emite menos poluentes do que todos os outros veículos em circulação atualmente. Temos a melhor frota do Brasil em termos de sustentabilidade, a mais moderna e a mais nova” , assegurou o secretário de Transporte e Mobilidade , Zeno Gonçalves.

Para o motorista Lázaro Lima, 43 anos, os novos coletivos chegam em boa hora e vão agradar a toda a população. “Este ônibus é 100%. Totalmente diferente dos outros. Só o ar-condicionado já faz os passageiros amarem. Eles comentam ‘que ônibus geladinho, muito bom, nesse calor é ótimo’” , confirma. Segundo ele, os novos veículos são mais confortáveis para passageiros, motoristas e cobradores, além de serem mais silenciosos e modernos, tornando a viagem mais agradável.

Esse trabalho de substituição dos ônibus vem sendo feito desde 2019. A renovação contínua é para garantir que os veículos não ultrapassem o prazo de sete anos de circulação (ou 10 anos para articulados e padrons). Atualmente, a média de idade da frota é de apenas três anos e meio, a mais nova do País.

