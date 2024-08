Gabriel Araújo conquista o primeiro ouro brasileiro nas Paralimpíadas

O atleta Gabriel Araújo conquistou, nesta quinta-feira (29), a primeira medalha de ouro brasileira nos J ogos Paralímpicos de Paris . Gabriel ganhou a prova dos 100 metros de costas da classe S2 (limitações físico-motoras) em 1 minuto e 53 segundos.

“Estou muito feliz, não sei nem como agradecer. Não tenho nem dimensão do que é tudo isso. Meu sorriso está sendo levado para todos os cantos do mundo. Eu me senti em casa. A prova foi perfeita, perfeita, perfeita. As noites de sono que eu e meu treinador perdemos neste ciclo compensaram demais. Tudo o que trabalhei psicologicamente deu certo”, afirmou Gabrielzinho.