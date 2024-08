Redação GPS Conheça a mansão de Ana Hickmann, avaliada em R$ 40 milhões

Está à venda a mansão onde Ana Hickmann morou ao lado do ex-marido, Alexandre Correa . Localizada em Itu, no interior de São Paulo, a propriedade foi avaliada em R$ 40 milhões, está disponível para mudança imediata e será vendida mobiliada.

Com 6.100 metros quadrados, a propriedade luxuosa conta com uma suíte master com spa e closet blindado, seis suítes, academia, elevador panorâmico, brinquedoteca, piscina, cinema, adega, jardim, canil e casa da árvore.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cadu Migliorini Imóveis de Campo (@cmimoveisdecampo)

A residência foi envolvida em um processo judicial na qual uma empresa tentou confiscar o imóvel por uma dívida, mas a justiça negou.

The post Conheça a mansão de Ana Hickmann, avaliada em R$ 40 milhões first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .