Com foco em moda praia, loja de Luciana Mares Guia é inaugurada no Lago Sul

As brasilienses contam com um novo endereço na hora de encontrar peças de moda praia e looks que mesclam leveza e elegância. Nessa quarta-feira (28), a empresária Luciana Mares Guia abriu, oficialmente, as portas da sua nova loja , a Lum .

“ É um estilo despojados chique. Apesar de ser moda praia, tem muita coisa além de moda praia. Nós colocamos um pouquinho de masculino e tem até roupa de casamento “, explica Luciana.

Na lista de convidados estiveram clientes de Luciana, que também contou com ajuda do mailing de Claudia Salomão. Com expertise no ramo, depois de vinte anos como franqueada da loja Lenny Niemeyer, a empresária resolveu continuar com um negócio no ramo, apostando em uma loja multimarcas. Por isso, a Lum traz toda a coleção da Lenny, já que Luciana tinha uma clientela fixa no Lago Sul, e faz uma curadoria de estilistas brasileiras como Eliza Conde, Naubikinis, Julia Golldenzon, Osklen.

Para comemorar esse momento, Luciana escolheu finger foods da Festas na Mesa , e o DJ João para comandar o som do encontro. “ É uma sensação de mudança muito boa. Passei muito tempo é tudo muito diferente mas é um desafio bacana, estou gostando muito “, conta.

A Lum que fica no Lago Sul (SHIS QI 5 CJ 9).

Confira mais cliques do evento:

Andrea Bettiol, Maria Amélia Jacob, Luciana Maresguia, Maria Isabel Gallotti e Cristina Pinheiro Vivianne Leão Piquet e Luciana Mares Guia Rachel Vargas Moema Leão Lara Calaça Luna Lara Torres e Nathalia Pimenta da Veiga Lara Torres e Nathalia Pimenta da Veiga DJ João Kaarah e Camila Abrahão DJ João Kaarah Drinks

