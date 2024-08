Redação GPS CLDF: presidente da Comissão de Meio Ambiente representará Brasília na Climate Week NYC

Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo (CDESCTMAT) da Câmara Legislativa ( CLDF ), o deputado distrital Daniel Donizet (MDB), participará da edição deste ano da Climate Week NYC 2024 , que ocorrerá entre os dias 22 e 29 de setembro, em Nova Iorque.

O evento é considerado o maior fórum mundial dedicado à discussão de soluções para as mudanças climáticas, organizado pelo Climate Group em parceria com a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

O parlamentar, além de Joaquim Roriz Neto (PL) e Hermeto (MDB) foram escolhidos para representar Brasília nas discussões sobre as mudanças climáticas globais. No caso do presidente da Comissão de Meio Ambiente, o objetivo é atualizar o Distrito Federal sobre as mais recentes inovações tecnológicas e melhores práticas globais para reduzir os impactos ambientais que refletem, por exemplo, no superaquecimento planetário.

“A presença no Climate Week NYC é uma oportunidade de trazer para o Distrito Federal novas ideias e soluções que fortalecerão a atuação legislativa em prol da sustentabilidade e da defesa de um futuro mais sustentável para a nossa região,” destacou o deputado, reconhecido pela luta em prol da causa animal.

Além de fortalecer a atuação legislativa, Donizet pretende conhecer as últimas iniciativas climáticas e promover um turismo mais sustentável em Brasília, o que pode alinhar aos objetivos da agenda climática internacional.

“Estaremos diretamente conectados com líderes globais, o que permitirá influenciar a formulação de políticas públicas mais sustentáveis no Distrito Federal,” acrescentou.

A participação do parlamentar também está em sintonia com o Planejamento Estratégico Institucional da CLDF para 2030, que tem a sustentabilidade como um de seus valores fundamentais.

