Cineclube inicia programação com filmes sobre diversidade cultural dos povos originários

Brasília recebeu uma nova iniciativa cultural voltada para a valorização das tradições e pautas dos povos originários. O Cineclube Indígena Kopenety, o primeiro da capital federal, localizado na Aldeia Kariri Xocó, no Setor Noroeste , iniciou sua programação desde o dia 24 de agosto, sempre às 19 horas. O evento rende uma rica agenda de exibições cinematográficas e debates abertos à comunidade brasiliense.

O cineclube tem como objetivo principal destacar a diversidade cultural indígena e discutir temas de grande relevância para essas comunidades. A programação inclui sessões que abordam questões como a exploração e a demarcação de terras indígenas, a importância do esporte nas aldeias, a força das mulheres indígenas, e os desafios relacionados ao território e à sustentabilidade.

Cada sessão será seguida de debates com foco na troca de saberes, permitindo que os participantes reflitam sobre os filmes exibidos e discutam a relação dos povos indígenas com a natureza e o meio ambiente. Segundo os organizadores, a iniciativa busca não apenas entreter, mas também educar e sensibilizar a sociedade sobre as lutas e conquistas dos povos originários.

Além das exibições regulares, às sextas-feiras o cineclube oferecerá sessões dedicadas ao público infantil e escolar, para proporcionar às crianças e jovens uma visão inicial sobre a cultura indígena. Em todas as exibições, um curta-metragem sobre a Aldeia Kariri Xocó será apresentado, trazendo um retrato fiel da origem e dos costumes desta comunidade.

A iniciativa também conta com uma feira cultural e de artesanato, onde os visitantes poderão adquirir peças produzidas por indígenas, reforçando a importância da valorização das tradições e do trabalho manual das comunidades.

Serviço: Cineclube Kopenety

Sessões infantis e escolares: sextas-feiras (23/08, 30/08, 06/09, 13/09) – horário a combinar

Sessões abertas ao público: sábados, às 19h 24/08: A pauta da terra 31/08: Esporte Indígena 07/09: Mulheres Indígenas 14/09: Território e Sustentabilidade

Local: Reserva Indígena Kariri Xocó, Setor Noroeste, Brasília/DF

