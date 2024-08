Henrique Neri Brasil garante medalha no tênis de mesa de duplas femininas

A dupla de tênis de mesa paraolímpico , composta por Cátia Oliveira e Joyce Oliveira, já garantiu mais uma medalha para o Brasil na competição de duplas femininas. Elas ganharam da dupla egípcia Fawzia Elshamy e Ola Soliman, por 3 sets a 0, e avançaram para as semifinais da classe WD5, para atletas cadeirantes.

A próxima partida acontece na sexta-feira (30), às 7h (horário de Brasília), e caso vençam, já disputam o ouro no mesmo dia, a partir das 15h. A próxima partida deve ser árdua contra as sul-coreanas Seo Su Yeon e Yoon Jiu, já que são cabeças de chave número 1 da competição. Já entraram com medalha garantida, sendo a primeira partida contra as brasileiras. Se perderem, ganham o bronze, já que a modalidade premia os dois semifinalistas eliminados.

“Na minha carreira faltam duas medalhas, a do Mundial e a Paralímpica. Esse sonho está sendo realizado. O bronze já está garantido, mas temos um sonho ainda maior. A gente quer buscar o ouro. A Coreia é muito forte mas a última a gente ganhou”, disse Joyce.

A dupla mista Cátia Oliveira e Lucas Arabian foram eliminados no começo da tarde, quando perderam de 3 sets a 1 contra os chineses Feng Panfeng e Zhou Ying, cabeças de chave número 1 do torneio.

The post Brasil garante medalha no tênis de mesa de duplas femininas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .