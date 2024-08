Bolsonaro reage após uso da “linguagem neutra” no Hino Nacional durante campanha de Boulos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez duras críticas, nesta quinta-feira (29), ao uso de linguagem neutra, mas desta vez em resposta à campanha do candidato Guilherme Boulos (PSol) à Prefeitura de São Paulo, que incluiu uma versão do Hino Nacional adaptada à linguagem inclusiva.

Bolsonaro classificou a iniciativa como um “desrespeito” ao Hino Nacional, à Pátria, “à língua portuguesa e às famílias brasileiras”, conforme registrou.

Nas redes sociais, o ex-presidente argumentou que a esquerda, representada por líderes como o ex-presidente Lula e Guilherme Boulos, segue uma agenda “woke”, que transforma o Brasil em um “quintal dos progressistas” de nações desenvolvidas. Ele criticou a adoção dessas pautas, afirmando que elas impedem o progresso do país e aumentam a dependência da população em relação ao Estado.

“Essa agenda segue fielmente pela esquerda, Lula e Boulos, transformando o Brasil no quintal dos progressistas de nações de primeiro mundo. Isso submete ainda mais o nosso País, impedindo-o de prosperar, enquanto uma casta privilegiada aplaude os estridentes aumentos de impostos e taxas, enquanto a população fica cada vez mais miserável cultural, social e financeiramente”, declarou no X, antigo Twitter.

O ex-presidente também associou a adoção da linguagem neutra e outras políticas progressistas a uma estratégia da esquerda para manter o socialismo vivo sob o disfarce da social-democracia. Ele acusou a “velha mídia” de colaborar com esse processo, o que, segundo ele, estaria “devastando ainda mais as mentes e os bolsos dos brasileiros.”

As críticas de Bolsonaro fazem parte de um discurso contínuo contra o que ele considera uma ameaça à cultura e à soberania nacional, frequentemente direcionado a políticas que promovem a inclusão e a diversidade.

A campanha de Boulos, por sua vez, defende que a linguagem neutra é uma forma de inclusão social, respeitando a diversidade de gênero e promovendo a igualdade.

– Desrespeito com nosso hino, com nossa pátria, com nossa língua e com as famílias brasileiras.

