Agenda brasileira desta sexta-feira (30) nas Paralimpíadas

O segundo dia de Paralimpíadas começa com o Brasil em 8° lugar no quadro de medalhas, com 1 medalha de ouro , 1 de prata e 1 de bronze, com destaque para Gabrielzinho, ouro nos 100 metros costas. Nesta sexta-feira (30), o Brasil compete em 13 modalidades com destaque para a estreia do atletismo. Destas 13, 8 delas são em finais diretas. As informações são do Comitê Paralímpico Brasileiro .

O Brasil também tem chances de medalha no ciclismo, com Lauro Chaman, na prova do contrarrelógio 1000m (pista), da classe C5; e no taekwondo, com Silvana Fernandes (até 57kg), Nathan Torquato (até 63kg), e Ana Carolina Moura (até 65kg). Nas duas modalidades, os brasileiros entram em fases classificatórias e podem disputar as finais ainda nesta sexta-feira. Confira:

Atletismo : Das 05h06 às 7h57, com pausa até 13h, e se estende até as 15h52.

Natação (eliminatórias) : Das 4h39 às 6h27 e finais ao 12h37.

Badminton (fase de grupos) : Não antes das 6h50, não antes das 7h30 e não antes de 12h20.

Bocha (fase de grupos) : Das 5h30 até 16h40.

Ciclismo (eliminatórias) : 6h30 e finais às 9h52.

Goalball (fase de grupos) : 04h00 (Brasil X EUA masculino) e 5h30 (Brasil X Israel feminino).

Remo (classificatória) : 4h30, 6h30 e 7h10.

Tênis de Mesa (eliminatórias) : 05h00, 06h00, 07h00, 09h00, 12h00 e 13h00.

Tiro com arco (oitavas de final) : 4h17 e 10h30.

Taekwondo (quartas de finais) : 7h27, 7h57, 9h58, 12h.

Tênis em cadeira de rodas: 7h00, 7h40, 10h00.

Tiro esportivo (classificatória): 8h30 e 11h15 possível final.

Vôlei sentado masculino (fase de grupos): 13h (Brasil X Alemanha)

